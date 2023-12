Fuerte incendio consumió la casa de la infancia de Beyoncé en Houston durante la mañana de Navidad

Este año, la Navidad no tuvo un sin sabor para la cantante estadounidense Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mejor conocida solamente como Beyoncé, quien en vísperas navideñas recibió la triste noticia de que su casa de la infancia se incendió.

La estrella pasó sus primeros años en una casa del barrio Riverside Terrace de Houston, en Texas, que su familia compró en 1982 y en donde vivió hasta que tuvo cinco años, pero que fue consumida por las llamas en horas de la madrugada del lunes.

De acuerdo con varios medios, el Departamento de Bomberos respondió al incidente, que tuvo lugar a las 2:00 a.m. (hora local) durante el lunes 25 de diciembre.

El fuerte incendio era visible en el segundo piso de la vivienda y les tomó diez minutos poder contenerlo, ya que las llamas no paraban de crecer, según informó el jefe del distrito del Departamento de Bomberos de Houston, Justin Barnes.

VEA TAMBIÉN Así reaccionaron los padres de Shakira ante la revelación de la escultura en honor a la cantante en Barranquilla o

Pese a que la cantante ya no reside ahí, dicha vivienda es demasiado significativa, no solo para sus fanáticos, sino para ella misma, pues el pasado mes de septiembre fue vista visitándola e incluso se tomó una foto junto al letrero que dice: “Welcome to Riverside Terrace Third Ward”.

Dicha visita se dio por cuenta de que tenía dos conciertos allí con su gira mundial ‘Renaissance Tour’, lugar en el que siempre es recibida como una heroína.

Sin embargo, esta no es la primera vez que una propiedad vinculada con la intérprete de ‘Single Ladies’ se incendia, ya que una vivienda que compartía con su esposo, el rapero Jay Z, en Nuevo Orleans se quemó en 2021.

En ese entonces, según reportaron las autoridades, el incendio que devoró la propiedad de la pareja de celebridades fue intencional, pero no hubo heridos y solo se tradujo en daños significativos.