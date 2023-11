"Haré todo para que mis hijos tengan una vida plena": Shakira tras acuerdo con la Fiscalía española

La reconocida cantante colombiana Shakira llegó este lunes a un acuerdo con la Fiscalía española para poner fin a su proceso por fraude fiscal tras reconocer su culpabilidad y aceptar el pago de una multa de alrededor de siete millones de euros.

Tras el acuerdo, la barranquillera emitió un comunicado en el que expresó su inconformismo con el sistema de recaudo tributario en España y señaló que buscó evitar la exposición mediática y priorizar el bienestar de sus hijos.

En el texto, la cantante indicó que su equipo legal era consciente del desgaste y el tiempo que supone un proceso de esa magnitud por lo que al llegar un acuerdo “logró poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante".

Shakira recalcó que, tras varios esfuerzos por defender su inocencia, sintió la necesidad de priorizar su carrera, su estabilidad y la de sus hijos.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión”, indica el comunicado.

Según la famosa, solo tenía dos opciones: “seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”.

Asimismo, recalcó que, la decisión también la tomó por sus dos hijos, Milan y Sasha Piqué, quienes han estado a su lado durante todo el proceso legal y tras su separación del exfutbolista, Gerard Piqué.

“Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”, dijo Shakira.

“Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”, agregó la artista.

Cabe señalar que la artista, de 46 años, no oculta que acaba de atravesar un periodo muy complicado, en el que los litigios fiscales se sumaron a su mediática ruptura del exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, tras más de una década de relación.

"En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz", confesó en septiembre del año pasado a la revista Elle.