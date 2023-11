Influencer alemán Dominc Wolf enfrenta nuevo lío legal por la camiseta de la Selección Colombia

El influencer alemán Dominic Wolf, mejor conocido como Dominc Colombia, vuelve a estar en el centro del huracán con un nuevo problema respecto a la camiseta de la selección Colombia.

El alemán, quien en el pasado tuvo problemas con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien le solicitó hace unos meses que dejara de portar la indumentaria oficial del combinado ‘tricolor’ en temas de negocio, ya que no contaba con los “derechos de imagen para usarla”, ahora enfrenta un nuevo lío legal.

En un video, en ese entonces, el influencer aseguró que “lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”.

En el comunicado, la FCF solicitó a Dominic Wolf que despublicara una serie de videos de sus redes sociales en donde aparecía portando la camiseta tricolor y realizando acciones publicitarias.

La institución resaltó que, si el joven no procedía con lo solicitado, se iniciarán acciones legales en su contra.

Tras esto, el alemán expresó que la solución para que pudiera seguir usando la camiseta de Colombia en sus videos era crear su propia marca inspirada en la indumentaria del combinado nacional.

Sin embargo, Dominic comunicó que ahora tiene un nuevo problema con las camisetas y esta vez no tiene nada que ver la FCF.

Su marca, Dominc Wolf Colombia, enfrenta un lío en el que le quieren prohibir la venta de sus camisetas y que incluso debería pagar una multa de 250 millones de pesos colombianos para poder continuar con su negocio.

Por medio de sus redes sociales, el influencer compartió un video en el que explicó la situación, acompañado de la descripción de: “No importa cuántas veces me toca empezar desde 0, pero a mí nadie me quita mi felicidad de vivir y mis ganas de emprender en Colombia”.

En el clip, el alemán contó que “me quieren prohibir la venta de mis camisetas y no es la Federación”.

“Resulta que un señor proveedor que me hizo el contacto con un diseñador para mis nuevas camisetas se fue a lo escondido a patentar a su nombre estos diseños míos, que yo compré, y ahora me está reclamando derechos de autor y me está amenazando con sus abogados políticos con que le debo pagar 250 millones de pesos para que me dejen en paz y para que yo pueda seguir vendiendo mis propias camisetas”, añadió.

Además, agregó que él lo único que está haciendo es emprender en Colombia: “pagar impuestos acá, crear empleo acá, dejar en alto el nombre de nuestra querida tierrita y es tan, pero tan triste, que a pesar de que el 99 % de los colombianos somos los buenos, hay un 1 % que quiere lucrarse haciendo daño, aprovechándose de los extranjeros”.

Dominc no dio más detalles sobre la persona que se quiere aprovechar de la situación, pero sí dejó algo claro: “yo no me dejo intimidar de nadie, yo sigo mi camino y por eso ya no están los diseños anteriores, sino que creamos nuevos diseños hasta más bonitos”.

“Yo sé que muchos ya habrían publicado el nombre del señor para exponerlo en público, sin embargo, a pesar de que a mí me quieran hacer daño, yo a los demás siempre les deseo lo mejor, porque he aprendido que lo que tú deseas a los demás es lo que la vida te devuelve”, finalizó.