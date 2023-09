Integrante de RBD reveló que está presentando varios problemas de salud en medio de la gira “Soy Rebelde Tour”

Tras 15 años de su última presentación, la agrupación mexicana RBD volvió a los escenarios para poner a vibrar a sus seguidores que esperaban con ansias su regreso este 2023.

Sin Pocho, los cinco integrantes restantes se reunieron para iniciar su ‘Soy Rebelde Tour’, que pasará por Estados Unidos, Colombia, Brasil y su natal México, y que comenzó el pasado 25 de agosto en El Paso, Texas.

Pese a que la gira solo ha pasado por algunas ciudades de Estados Unidos, uno de los artistas de la agrupación manifestó en las últimas horas que estaba atravesando por varios inconvenientes de salud.

El cantante mexicano Christopher Uckermann reveló a través de sus redes sociales varios de los síntomas que estaba presentando durante algunas de las presentaciones.

Por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el también actor reconoció que “se encontraba padeciendo los estragos de una enfermedad”.

"He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás. Debido a que casi no he dormido, ahorita por estar trabajando en juntas, el tour y todo, pues se puso un poco rudo", explicó.

Tras salir de un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, el artista confesó que no se ha sentido muy bien últimamente debido a dicha enfermedad.



"Hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes es más fuerte. Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí", agregó el artista.

Cabe mencionar que él no es el único integrante de la agrupación mexicana que ha presentado problemas de salud.

En medio de la gira, la cantante Anahí reveló que sufrió un accidente mientras le estaban haciendo el molde para los audífonos que usaría durante su presentación en Texas.

“Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”, dijo la artista en una publicación.

A través de sus redes sociales, la artista indicó que sufrió una perforación en el tímpano y que pese haber recibido atención médica aún continúa presentando molestias en uno de sus oídos.

"No oigo nada. Ayer la sufrí mucho, creo que se notó mucho que estaba agarrándome. Cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez", comentó la intérprete.

Asimismo, recalcó que, tras el incidente ha sido complicado “estar afinada” durante sus presentaciones.