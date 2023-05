Jimmy Butler, Lewis Hamilton y Tom Cruise, no paran los rumores sobre quién le robará de nuevo el corazón a Shakira

Dondequiera que esté, Shakira sigue dando de qué hablar. Sin duda, la barranquillera vive uno de los momentos de mayor exposición mediática de su vida por cuenta de todo lo que ha rodeado su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

No solo por los detalles que llevaron a la separación de la pareja, sino por todo lo que ha sucedido desde que se conoció que Shakira y Piqué ya no estaban juntos.

Empezando por la serie de lanzamientos musicales que ha hecho desde entonces la artista colombiana, canciones que han estado llenas de referencias a su situación sentimental.

Desde Monotonía, junto a Ozuna; seguida por Sessions #53, al lado de Bizarrap; luego TQG, con Karol G; y hasta su más reciente lanzamiento, Acróstico, en el que canta junto a sus hijos Sasha y Milan, han sido para muchos una especie de catarsis de la artista con repercusión mundial.

Por solo hablar de YouTube, estas cuatro canciones suman en la plataforma más de 1.400 millones de reproducciones, toda una marca para la cantante colombiana, quien se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del momento.

Pues en medio de toda esta atención, resulta normal que los paparazzis sigan cada paso de la artista y que surjan todo tipo de rumores sobre su futuro sentimental.

El primero de ellos surgió el domingo 7 de mayo, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Ese día, las cámaras captaron a Shakira en compañía del actor de cine Tom Cruise, con quien estuvo charlando mientras transcurría la carrera de Fórmula 1.

No obstante, ese mismo día la colombiana compartió en su cuenta de Instagram que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

El segundo rumor también estuvo relacionado con el Gran Premio de Fórmula 1. Tras el evento, la cantante colombiana fue captada en un restaurante de Miami junto al siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.

Las imágenes fueron difundidas por diversas cuentas de personas que fueron testigos del momento en que las dos estrellas se miran y saludan.

Pero el tema tomó más vuelo cuando 'Shak' y Hamilton fueron vistos al día siguiente dando un paseo en un lujoso bote en Miami.

En las fotografías se ve al campeón de la F1 tomando de la mano a la cantante para ayudarla a subir a la embarcación.

El más reciente de los rumores surgió tras la participación de Shakira, nuevamente, en un evento deportivo.

El pasado domingo 21 de mayo, la colombiana subió a sus redes sociales un video desde el estadio de los Miami Heat para manifestar su apoyo al equipo. “Let’s go Heat!”, escribió Shakira en sus redes, un mensaje al que el equipo también respondió: “Let’s go”.

Tras esto, publicaciones en diferentes medios estadounidenses encendieron los rumores sobre el supuesto interés de la estrella de la NBA Jimmy Butler por la cantante barranquillera.

Lo cierto es que por ahora los rumores son solo eso, rumores, y no hay certeza sobre quién robará de nuevo el corazón de Shakira. Lo único concreto, como lo muestran muchas de sus publicaciones, es que la cantante colombiana está disfrutando este tiempo junto a sus hijos Sasha y Milan en la ciudad de Miami.