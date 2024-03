Johnny Depp es acusado de haber maltratado verbalmente a una compañera de trabajo durante el rodaje de una película

El actor estadounidense Johnny Depp vuelve a estar en el ojo del huracán con una nueva acusación en su contra de haber maltratado verbalmente a una compañera de trabajo durante la grabación de una película.

La actriz encargada de hacer esta acusación es Lola Glaudini, reconocida por su participación en la serie Criminal Minds, quien reveló la dura experiencia que tuvo junto con el actor de ‘Piratas del Caribe’ en el rodaje de la cinta ‘Blow’ en 2001.

Glaudini participó en el podcast Powerful Truth Angels, en donde habló por primera vez de su experiencia al trabajar con Depp quien, según ella, la maltrató verbalmente delante de todo el equipo y elenco de la película.

La actriz, de 52 años, relató que esto se dio el primer día de rodaje de la cinta, cuando su trabajo en determinada escena era reírse y pasar un cigarro de marihuana de mano en el fondo mientras Johnny daba un largo monólogo.

Tras un par de tomas, el director Ted Demme se acercó a ella y le dio la indicación de que estallara en risa durante un determinado momento del monólogo de Depp.

Siguiendo lo pedido por el director, Glaudini estalló en risa durante una parte del monólogo del reconocido actor, lo que lo llevó a reaccionar de manera agresiva contra ella delante de todo el equipo.

“Escucho la señal, estallo en risas. Johnny Depp, cuando dicen ‘corte’, camina hacia mí, y va hacia mí y me apunta con el dedo directo en la cara y yo estaba en un bikini en el suelo, de esta forma. Y viene hacia mí y dice: '¿Quién carajo te crees que eres? ¿¡Quién carajo te crees que eres!? ¡Cállate la puta boca! Estoy saliendo aquí tratando de decir mis malditas líneas y me estás desconcentrando. Maldita idiota'”, reveló la actriz de Criminal Minds.

Lola comentó en el podcast que pese a que el director fue quien le pidió reírse de esa manera, no tuvo la iniciativa de explicarle a Depp que era él quien le había dado dicha instrucción.

La estrella de Hollywood señaló que esta experiencia la dejo traumatizada, debido a que era su primer papel en una película junto con un actor que admiraba en ese momento.

“Primer día en el set. No lo conocía. Esta es mi primera película de estudio, solo había hecho indies hasta entonces. Y la estrella a la que he idolatrado, con la que estoy tan emocionada de trabajar, me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores”, comentó.

Lola señaló que el altercado con Johnny tuvo consecuencias para ella en el set de grabación, ya que empezó a ser excluida durante unas seis horas, algo que la llevó a irse a su tráiler y llorar desconsoladamente.

Más tarde, Depp se acercó a ella para pedirle unas “no-disculpas” diciéndole que cuando la gritó estaba “muy en su cabeza”.

La actriz contó que este incidente se le vino a la cabeza tras ver un video del juicio entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard en 2022, donde la actriz de ‘Aquaman’ relata el abuso doméstico que recibió por parte del actor.