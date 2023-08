Kevin Costner acusa a Christine Baumgartner de “jugar sucio” en medio de su proceso de divorcio

El escándalo de la separación entre el reconocido actor Kevin Costner y su exesposa Christine Baumgartner continúa pese al veredicto final de la justicia.

De acuerdo con varios medios internacionales, los abogados de Costner acusaron a Baumgartner de “jugar sucio” durante el proceso de divorcio.

Los representantes del actor pidieron al Tribunal Superior de California que ordene a la también modelo que responda una serie de preguntas sobre el acuerdo prematrimonial firmado por la pareja antes de casarse.

Según el documento firmado por los dos en su momento, Christine recibió un pago de 1.5 millones de dólares, que corre el riesgo de perder si lo impugna.

VEA TAMBIÉN Termina la batalla entre Kevin Costner y su exesposa por la mansión de 145 millones de dólares o

“A cuatro meses de iniciado esto este proceso de divorcio y a tres del comienzo del juicio sobre la validez del acuerdo, Christine se niega a dar a conocer todas sus afirmaciones con respecto a la validez de este documento”, indicó uno de los abogados del actor.

“Las objeciones que ha reunido en un esfuerzo por no revelar sus argumentos son frívolas. Ella dice que no entiende palabras como ‘negociación’, por lo que señala que no puede responder al procedimiento”, agrega.

Asimismo, indican que la exesposa de Costner “no sabe que significan las frases legales como ‘efecto legal’ o ‘entendido’, por lo que dice que no puede responder a dichos requerimientos”.

Además, indican que se niega a admitir que entendió el acuerdo, el cual se le explicó” y que usa ciertas tácticas para responder a las inquietudes.

VEA TAMBIÉN Esposa de Kevin Costner se niega a abandonar la casa que compartió con el actor en medio de divorcio o

“Entendido’ no es una palabra técnica y no es motivo de objeción que una solicitud sea ambigua, a menos que sea tan ambigua que la parte que responde no pueda formular de buena fe una respuesta inteligente”, agregan.

Cabe señalar que Baumgartner estaba incumpliendo el contrato prenupcial firmado en 2004 el cual establecía que ante una situación como la que están viviendo, ella debía abandonar la residencia en un plazo de 30 días.

Sin embargo, tras cumplirse el tiempo, la modelo continuó en el domicilio por lo que Costner se vio obligado a pedirle a un juez una orden de desalojo en medio del proceso de divorcio que llevaban a cabo tras 20 años de relación.

Ante ello, Costner y Baumgartner se presentaron el pasado 6 de julio ante el juez Thomas Anderle, quien determinó que la exdiseñadora y modelo debía abandonar la mansión de Malibú antes del 31 de julio.