La profunda reflexión que Alejandro Sanz hizo sobre su vida: "estoy triste y cansado"

El cantante Alejandro Sanz, intérprete de “Amiga mía”, publicó un fuerte mensaje en su cuenta Twitter, donde habló sobre su salud emocional y mental.

El español, quien publicó el tweet el pasado 26 de mayo en horas de la noche, indicó que se siente “triste y cansado”, algo que dejó muy preocupados a sus fans.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, escribió.

VEA TAMBIÉN La reacción de Alejandro Sanz al lanzamiento de ‘Acróstico’ de Shakira o

Aunque no dio muchos detalles de la situación específica, el cantante de 54 años afirmó que está trabajando para salir de ello y regresar a los escenarios.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, añadió.

La publicación no tardó mucho en ser comentada por sus seguidores, quienes por medio de sus "likes" y comentarios trataron de enviarle mensajes de apoyo y esperanza.

VEA TAMBIÉN Video: Alejandro Sanz protagonizó un accidente con su guitarrista en pleno concierto en México o

Uno de ellos fue el portero belga Thibaut Courtois, jugador del Real Madrid, quien dejó un sentido mensaje para el cantante.

“Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría”, escribió el futbolista.

Otros cometarios agradecen al artista por su valentía en hacer pública dicha situación. “La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, es lo que te hace fuerte. Un abrazo al alma”, comentó otro usuario.

“Gracias por compartirlo. Debe ser muy difícil atravesar este momento. Te envío mucha fuerza. Cómo dices, encontrarás la forma de salir de esta. Muchos están en tu esquina. Te mando un fuerte abrazo a la distancia”, escribió el internauta Nelson Portugal.