'La Pupuchurra' participó en un concurso de Miss Mundo en sus inicios: así se veía como reina representando a un departamento colombiano

La actriz Martha Bolaños, quien interpretó en la reconocida telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ a 'La Pupuchurra', se encuentra participando en el reality del Canal RCN y ViX, ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Bolaños se encuentra actualmente entre los mejores nueve participantes del reality que ha dejado varias polémicas y revelaciones.

Precisamente, en una de las últimas actividades que tuvieron los famosos que integran el programa, la actriz nacida en Cali reveló que en sus inicios participó en un reconocido concurso de belleza con tan solo 17 años.

La famosa actriz contó que a sus 17 años participó en el concurso de belleza de Miss Mundo, en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Pese a ser caleña, Bolaños representó al departamento del Amazonas en el certamen nacional y logró quedar entre las 10 mejores del país.

No obstante, reconoció que nunca fue su sueño convertirse en reina, motivo por el cual no participó nunca más en ese tipo de competiciones.

En la fotografía publicada por la producción del reality se observa a 'La Pupuchurra', ahora con 50 años, vistiendo un traje de baño en el certamen de belleza. La imagen generó todo tipo de reacciones de los usuarios en redes sociales, muchos de ellos reconociendo su belleza y porte.

Al ver su fotografía, la actriz también aprovechó para contar que se sometió a una cirugía estética de la que no tuvo los resultados esperados.

“Miren mis muslos. De necia me metí a un quirófano, el me cavó, el cuerpo me cambió y para mí fue muy duro”, contó.

VEA TAMBIÉN Actor de "Son como niños" recibió un puñetazo en la cara mientras paseaba por el centro Nueva York o

Por esa situación, tuvo que ir al psicólogo, con lo cual dejó un mensaje para sus compañeros y los televidentes.

“Lo que no necesitemos, no lo hagamos”, dijo.