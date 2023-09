La reacción de Karol G a la propuesta de matrimonio que hubo en uno de sus conciertos; hasta pidió que la invitaran

La cantante colombiana Karol G continúa con su gira 'Mañana será bonito Tour' por Estados Unidos que le ha dejado grandes satisfacciones tanto a ella por los ‘sold out’ que ha hecho, como a sus seguidores, quienes han disfrutado del show y hasta lo están aprovechando a su favor.

VEA TAMBIÉN Karol G llevó a jóvenes colombianas a conocer la NASA y de paso a que la acompañaran en uno de sus conciertos o

Ese fue el caso de un asistente a su concierto en Houston, quien fue con su novia a gozarse el recital y aprovechó un momento para pedirle el micrófono a ‘la Bichota’ y delante de la multitud pedirle matrimonio a su amada.

Karol g al ver esto solo podía aplaudir con una sonrisa en la cara mientras el hombre le pedía a la mujer ser su esposa y se arrodillaba con un anillo de compromiso.

La novia no pudo contener su emoción y entre risas y llanto tenía expectantes a todos porque no daba una respuesta, por lo que la colombiana la ayudó: “esto es muy bonito, escogió una canción muy bonita pero no celebren porque ella no hay dicho nada”.

A esto, la novia dijo: “yo me voy a desmayar, no lo puedo creer, perdónenme estoy muy emocionada” a lo que Karol G respondió: “bravo, eso quiere decir que ella dijo que sí” y desató los aplausos y gritos de emoción de todo el público.

VEA TAMBIÉN Karol G fue demandada por plagio de uno de sus grandes éxitos por una alta suma de dinero o

“Hey, felicidades y espero que me inviten a esa boda”, finalizó la cantante antioqueña, quien continuó con su recital con una sonrisa en su rostro por lo que pudo presenciar.

La intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ continúa cosechando éxitos y anécdotas con el tour de su más reciente trabajo musical y se espera que haya más fechas y varias de estas sean para su natal Colombia.

Así fue la propuesta de matrimonio que hicieron en el concierto de Karol G: