"Los llevo conmigo siempre": Ana Gabriel da parte médico de su estado de salud tras ser internada por neumonía

La cantante mexicana María Guadalupe Araujo Yong, conocida artísticamente como Ana Gabriel, fue hospitalizada el pasado 14 de mayo tras ofrecer un concierto en Chile.

La artista mexicana, quien se encuentra en el medio de su gira “Un deseo más” por varios países de Latinoamérica, tuvo que posponer varios de sus conciertos tras ser diagnosticada con neumonía.

“La influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos", dijo Ana Gabriel en un video que grabó acostada en una cama hospitalaria desde Santiago de Chile.

En las últimas horas, la intérprete de ‘Mi talismán’ reveló que debido a su condición medica regresará a Miami para poder reponerse y continuar con sus shows.

"Di positivo": así fue el esfuerzo de Ana Gabriel en un concierto en Chile antes de ser hospitalizada

“A todo el público que amo tanto, les dejo un vídeo saludándolos y dando parte de mi estado de salud. No lo olviden, los llevo conmigo siempre”, dijo.

Asimismo, la artista también anunció la suspensión de varios de sus conciertos agendados para esta semana en Chile, Paraguay y Brasil.

Ana Gabriel tenía presentaciones este lunes en Santiago, además de un concierto completamente agotado en boletería en Lambaré, Paraguay.

"Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano (...) pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre", agregó la cantante.

Ana Gabriel está en medio de una gira por sus 50 años de carrera, trayectoria en la cual vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.