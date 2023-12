Muñecas y un costoso bolso Louis Vuitton: los regalos de Cristiano Ronaldo y Georgina a sus hijas en Navidad

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo aprovecharon la celebración de la Navidad para sorprender a sus hijos con algunos regalos que deslumbraron a más de uno de sus seguidores.

La pareja y sus hijos disfrutaron de la festividad en Riad debido al compromiso de Cristiano con su club, el Al Nassr.

A través de redes sociales, Georgina compartió el momento en el que Mateo, Eva, Alana, Cristiano Jr y Bella Esmeralda abrieron los regalos que se encontraban bajo el árbol de navidad.

Las “princesas” como les dice su madre fueron las más afortunadas ya que no solo recibieron muñecas y juegos de cocina sino, además, un bolso de la marca Louis Vuitton, concretamente el modelo Alma BB de alrededor de 1.500 euros.

Las imágenes no pasaron desapercibidas por los internautas quienes cuestionaron el costoso regalo que la modelo le obsequió a sus hijas.

Cabe señalar que la modelo y empresaria española de origen argentino ha buscado sorprender a sus hijos durante la época navideña.

Hace unas semanas, Georgina mostró a través de sus redes sociales la lujosa villa navideña que instaló para sus hijos en su casa en Arabia Saudita.

La pareja de Cristiano Ronaldo le dio la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año con una ostentosa decoración navideña que sorprendió a muchos de sus seguidores.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Georgina compartió varias imágenes y videos, al ritmo de la canción ‘All I Want for Christmas is you’ de Mariah Carey, de la decoración que eligió junto a su familia para celebrar la llegada de la Navidad.

El video muestra figuras gigantes que simulan regalos de Santa Claus, una estación de chocolate e incluso una gran pista de hielo que la modelo no tardó en aprovechar para mostrar sus mejores pasos de patinaje.

Junto a un gigantesco pingüino, Georgina, su hija y varios de sus amigos más cercanos disfrutaron la pista de hielo.

“Divirtiéndome en casa dulce hogar”, escribió la modelo junto a las imágenes.