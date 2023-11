Así es la lujosa villa navideña que Georgina Rodríguez instaló en su casa en Arabia Saudita

La modelo y empresaria española de origen argentino Georgina Rodríguez mostró a través de sus redes sociales la lujosa villa navideña que instaló para sus hijos en su casa en Arabia Saudita.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo le dio la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año con una ostentosa decoración navideña que sorprendió a muchos de sus seguidores.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Georgina compartió varias imágenes y videos, al ritmo de la canción ‘All I Want for Christmas is you’ de Mariah Carey, de la decoración que eligió junto a su familia para celebrar la llegada de la Navidad.

El video muestra figuras gigantes que simulan regalos de Santa Claus, una estación de chocolate e incluso una gran pista de hielo que la modelo no tardó en aprovechar para mostrar sus mejores pasos de patinaje.

Junto a un gigantesco pingüino, Georgina, su hija y varios de sus amigos más cercanos disfrutaron la pista de hielo.

“Divirtiéndome en casa dulce hogar”, escribió la modelo junto a las imágenes.

La publicación tuvo todo tipo de reacciones en redes sociales por parte de sus seguidores que resaltaron la decoración e incluso felicitaron a la modelo por “buscar la forma de hacer felices a sus hijos”.

“Aspiro a algún día poder hacer lo mismo en mi casa”; “Que linda la familia del mejor jugador de la historia”; “Siempre haciendo a tus hijos feliz”; “Gracias por estos momentos únicos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que pese a las críticas que recibe sobre su lujoso estilo de vida, Georgina Rodríguez ha demostrado en más de una ocasión que no le importan los comentarios negativos de los demás.

El estilo de vida de Rodríguez ha logrado dividir opiniones. Hay quienes rechazan sus lujos y estilo de vida, mientras que, otros la felicitan por sus logros.