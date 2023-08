Ni Antonela Roccuzzo ni Georgina Rodríguez se resistieron a reaccionar al último video publicado por Shakira en redes

Muy activa en redes sociales continúa la cantante colombiana Shakira, una artista que sabe aprovechar muy bien este tipo de espacios para conectarse con sus seguidores en todo el mundo.

Ya sea a través de sus muy esperados lanzamientos musicales, por medio de una tierna foto familiar o con un improvisado video cantando o bailando, la oriunda de Barranquilla suma millones de reproducciones, reacciones y comentarios en cada post, algunos de ellos de personajes tan famosos como ella.

Solo en las últimas 48 horas, por ejemplo, Shakira ha hecho tres publicaciones en sus redes sociales, que al cierre de este artículo suman más de 11 millones de reproducciones y más de 3 millones de “me gusta”, números que seguirán creciendo.

Con la primera de estas, hecha el pasado lunes 7 de agosto, la cantante agitó las expectativas de quienes esperan con ansias una nueva producción musical, al posar en un estudio de grabación en Los Ángeles.

La imagen fue comentada y recibió reacciones de grandes de la música que ya han colaborado con la colombiana antes, como el argentino Bizarrap, con quien grabó el reciente éxito Sessions #53.

Un día después, este martes 8 de agosto, Shakira volvió a publicar en sus redes sociales un video al estilo TikTok, doblando la canción Sprinter de Central Cee y Dave, interpretación que ya acumula 7,9 millones de reproducciones.

Finalmente, este miércoles 9 de agosto, Shakira volvió a marcar rápidamente las tendencias con un video en el que aparece realizando un sensual baile al ritmo de su más reciente lanzamiento musical, Copa vacía, el cual grabó con el también colombiano Manuel Turizo.

El atractivo baile de la barranquillera motivó rápidamente las reacciones de millones de personas, entre ellas las de muchos famosos, como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

Hasta la red social Facebook, desde su perfil de Instagram, comentó el baile de la colombiana: “Hips only tell the truth (Las caderas solo dicen la verdad)”.

Pero también los seguidores se dejaron cautivar por los movimientos de la cantante latinoamericana. “Definitivamente el separarte te cambió hasta el semblante”; “La mejor artista que Colombia exportó a Latinoamérica y el mundo”; “Wow, qué guapísima cada día. Cómo te hizo bien Latinoamérica”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

De esta manera, Shakira sigue llamando la atención de su público y sumando “likes” a una carrera cada vez más exitosa. Su más reciente logro, por solo nombrar uno, son las cuatro nominaciones que recibió en las últimas horas para los MTV Video Music Awards 2023: ‘Artista del año’, ‘Mejor Video Colaboración’ y ‘Mejor Video Latino’ con TQG y Acróstico.