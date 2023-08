Participante de MasterChef asegura que es ‘Demisexual’ y explica de qué se trata esta orientación

Actualmente se desarrolla en Colombia el formato de ‘MasterChef Celebrity’, un reality de cocina que ha tenido múltiples formatos en varios países y que este año es emitido por el Canal RCN, quienes fueron los que compraron la franquicia, y tiene entre sus concursantes a famosos como Martha Isabel Bolaños, Adrián Parra, Carolina Acevedo, entre otros.

Una de las participantes es la actriz venezolana Nela González, quien ha estado en importantes producciones televisivas como las novelas ‘La Traicionera’, ‘Garzón vive’, ‘El Comandante’, entre otras, y ha sorprendido a los televidentes con las recetas que ha utilizado en el programa y que todavía la mantienen con la posibilidad de ganar.

Hace poco, se empezó a hacer viral una entrevista que la actriz le dio al programa La Movida, en la que habló acerca de su sexualidad y es que, desde que entró a MasterChef, se decía que era lesbiana por su última relación con la escritora e ilustradora Amalia Andrade, con quien estuvo casada.

La mujer aseveró que a pesar de estar casada con una mujer, ella seguía sintiendo atracción por los hombres por lo que consideró que era bisexual, sin embargo, encontró una definición sexual que se identificaba más con su manera de sentir.

“Yo decía bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajaba con eso, entonces encontré que hay también otra forma de llamarlo”, aseveró Nela.

Acto seguido, González explicó que era 'Demisexual' y por qué sentía que era más afin a ella: “Demisexual es un término que se usa para las personas que conectamos antes de la persona y antes de tener una relación sexual, nos atrae como el vínculo. Conectarme emocionalmente es lo que me lleva a mí a tener una relación”.

“Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, agregó la venezolana.

Así fue como definió Nela González su orientación sexual, dejando claridad a lo que se rumoraba y hablaba acerca de sus relaciones sentimentales.