"Pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué": 'Polilla' relató el dolor tras recoger las cenizas de 'La Gorda' Fabiola

El mundo del humor colombiano sigue de luto luego de la muerte de Fabiola Posada, mejor conocida como 'La Gorda' Fabiola, quien tenía una reconocida trayectoria en la televisión y el cine colombiano.

Luego de varios días del fallecimiento, su esposo, el también comediante Nelson Polanía, conocido como 'Polilla', envió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales, donde anunció que recogió las cenizas de "la gordita, pero, el dolor es tan fuerte que aún está muy afectado emocionalmente.

"Hoy recogí las cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mí", explicó en el emotivo mensaje.