Por esta razón Morgan Freeman dice que odia el Mes de Historia Negra en Estados Unidos

Morgan Freeman es una de las estrellas de Hollywood con mayor impacto en el mundo del cine y la televisión debido a su participación en importantes proyectos cinematográficos como: ‘Todopoderoso’ y ‘Ataque a la Casa Blanca’.

El ganador del Óscar es también una de las figuras afroamericanas más respetadas en el medio, sin embargo, parece que no está muy de acuerdo con una histórica celebración contra el racismo en Estados Unidos.

Se trata del Mes de la Historia Negra, una celebración que, desde sus palabras, detesta y hace que la sola idea ocasione que le piquen los dientes.

Durante una entrevista con el medio Variety, el intérprete de ‘Sueño de fuga’ revela que el Mes de la Historia Negra, el cual se celebra del 1 al 31 de octubre, es una idea que no le gusta en absoluto.

“Lo detesto. La mera idea de ello. ¿Me vas a dar el mes más corto del año? ¡¿Y tú vas a celebrar 'mi' historia?! Toda esta idea hace que me piquen los dientes. No está bien”, aseguró el actor, de 87 años.

Morgan continuó explicando que: “Mi historia es la historia estadounidense. Es lo único que me interesa en este mundo, más allá de ganar dinero, pasarlo bien y dormir lo suficiente”, además de que para Freeman, no conocer tu pasado y que no lo recuerdas, quiere decir que “estás obligado a repetirlo”.

No es la primera vez que la estrella de Hollywood se refiere a temas relacionados con la historia de los afroamericanos o el racismo, ya que en una entrevista previa con la revista The Sunday Times’s Culture, aseguró que considera este mes como un insulto.

“Dos cosas que puedo decir públicamente que no me gustan. El Mes de la Historia Negra es un insulto. ¿Vas a relegar mi historia a un mes?”, puntualizó.

Morgan también cuestionó el uso del término “afroamericano” señalando que no se suscribe a este título, porque “los negros han tenido diferentes títulos desde el comienzo con la palabra ‘n’, y no sé cómo estos términos se afianzan, pero todos usan ‘afroamericano’”.

“¿Qué significa realmente? La mayoría de los negros en esta parte del mundo son mestizos. Y dices ‘África’ como si fuera un país cuando es un continente, como Europa”. Freeman también compartió su acuerdo con una opinión del actor Denzel Washington: “Estoy muy orgulloso de ser negro, pero eso no es todo lo que soy”, agregó.