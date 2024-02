“Que no se le ocurra pisar la Argentina”: fanáticos reaccionan a ruptura de Nicki con Peso Pluma por supuesta infidelidad

En las últimas horas, los nombres del cantante mexicano Peso Pluma y la rapera argentina Nicki Nicole no han parado de ser tendencia en redes sociales luego de conocerse de la supuesta infidelidad por parte del intérprete de ‘Ella baila sola’.

Por medio de redes sociales como X, Facebook, TikTok e Instagram, se hizo viral un video en el que el cantante mexicano se pasea de la mano con una mujer desconocida por un casino en Las Vegas.

Las múltiples reacciones no se hicieron esperar por parte de los fans de Nicki Nicole, quien tras varias horas de revuelo emitió un comunicado en el que expresó que se enteró de la supuesta infidelidad como todos: por redes sociales.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de ‘8 AM’ se pronunció y señaló que “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Finalmente, dijo: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Tras estas declaraciones, miles de usuarios en redes no dudaron en emitir su pensar sobre la situación.

Algunos de los internautas trajeron a colación las palabras que una vez había dicho la cantante estadounidense Billie Eilish, quien expresó en el pasado que cuando se le da la oportunidad a un hombre feo, este se cree el dueño del mundo.

“Le das una oportunidad a un chico feo, él cree que gobierna el mundo”, son las palabras que algunos trajeron de vuelta para referirse a la infidelidad de Peso Pluma.

Los fanáticos argentinos de la intérprete de ‘Colocao’ no se quedaron atrás con sus reacciones y varios de ellos alegaron no querer que el cantante mexicano vuelva a pisar su país.

“Desplumen a peso pluma”, “Peso Pluma, pisa argentina y te hacemos mierda”, “Lo tenemos que colgar en plaza de mayo”, “Nunca te vamos a perdonar por lo que hiciste, Peso Pluma” y “Que no se le ocurra a ese mamarracho pisar la Argentina”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en redes.

Por otra parte, varios han hecho referencia a las relaciones pasadas de la cantante con los raperos argentinos Trueno y Khea, este último quien se volvió tendencia tras publicar, en medio del revuelo, un tweet con su canción ‘Hola perdida’, un tema que se dice es para Nicki.

Sin embargo, la guerra entre los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole no ha parado tras la filtración del video de la supuesta infidelidad, ya que los fans de ‘Doble P’ alegan que es una respuesta del cantante a tantas faltas de cariño de la rapera.

Esto ocurrió días después de que ambos fueran tendencia en redes sociales por un video recopilatorio que se dio en redes de las veces que Peso Pluma presumió a Nicki durante la alfombra roja de los premios Grammy.

Es de mencionar que la relación entre ambos artistas fue confirmada en noviembre de 2023 durante un concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Mientras Nicki Nicole daba su show, apareció en el escenario Peso Pluma para cantar a dueto la canción, “Por las noches”, quien momentos después le demostraría todo su amor por ella.