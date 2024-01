Rapero Tekashi fue arrestado en República Dominica por presuntamente haber violentado físicamente a Yailin la Más Viral

El controversial rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido por su nombre artístico 6ix9ine o Tekashi 6ix9ine, vuelve a ser noticia en los diferentes medios internacionales luego de conocerse que fue arrestado en República Dominicana.

Las autoridades de Santo Domingo, República Dominicana, reportaron que arrestaron al intérprete de ‘Gooba’, quien fue detenido bajo las acusaciones haber cometido violencia física y psicológica contra su pareja sentimental, la cantante Yailin la Más Viral.

De acuerdo con medios locales, el rapero fue conducido por las autoridades al Palacio de Justicia del sector capitalino de Ciudad Nueva.

La orden de arresto contra Tekashi fue impuesta por la jueza Kenya Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y deberá comparecer este jueves.

El documento señala que el artista habría violentado a la cantante en “varias localidades, tales como Punta Cana”, además de que la intentó ahorcar, la escupió en la cara e intentó lanzarla desde el segundo piso.

Según el medio Univisión la madre de Yailin, Wanda Díaz, fue quien puso la denuncia contra Tekashi ante los tribunales y fue ella quien le contó al programa ‘Alofoke radio Show’ que ella también había sido víctima del rapero.

“Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso, los de seguridad no hicieron nada”, reveló la mujer.

La detención de Tekashi se da en medio de las múltiples acusaciones mutuamente de agresiones físicas en el mes de diciembre, cuando salieron a la luz varios videos en los que parece ser que Yailin agredió al rapero.

Este sería el tercer arresto que enfrenta el rapero en menos de seis meses, ya que en octubre de 2023 pasó nueve días tras las rejas luego de que el cantante, Diamond ‘La Mafia’ lo acusara de haber agredido a dos de sus productores.