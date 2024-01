Esta es la lista de nominados a los Premios Bafta 2024: 'Oppenheimer' luce como la amplia favorita

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de Televisión (Bafta) anunció los nominados para su edición número 77 que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de febrero.

La ceremonia tendrá lugar en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, y tendrá como presentador al actor David Tennant, conocido por su papel protagónico en ‘Doctor Who’.

Los galardones serán un reconocimiento a la excelencia en las industrias cinematográfica, televisiva y de videojuegos.

La película 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, se posicionó este jueves como la favorita de la academia británica al conseguir 13 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

Tras ella se situó “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones y las películas “Killers of the Flower Moon”, y la bélica “The Zone of Interest” se llevaron nueve candidaturas cada una.

Lista de nominados de los Premios BAFTA 2024

Mejor Película

“Anatomy of a fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Película en Habla No Inglesa

“20 days in Mariupol”

“Anatomy of a fall”

“Past Lives”

“La sociedad de la nieve”

“The Zone of Interest”

Mejor Película Británica

“All of Us Strangers”

“How to Have Sex”

“Napoleón”

“Poor Things”

“Rye Lane”

“Saltburn”

“Scrapper”

“Wonka”

“The Zone of Interest”

Mejor Película de Animación

“El niño y la garza”

“Pollitos en fuga: el origen de los nuggets”

“Elementos”

“Spider-Man: A través del Spider-Verso”

Mejor Actriz protagonista

Carey Mulligan, “Maestro”

Emma Stone, “Poor Things”

Fantasia Barrino, “The Color Purple”

Margot Robbie, “Barbie”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Vivian Oparah, “Rye Lane”

Mejor Actor protagonista

Bradley Cooper, “Maestro”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Colman Domingo, “Rustin”

Barry Keoghan, “Saltburn”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Teo Yoo, “Past Lives”