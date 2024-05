Gesto de Kane entristece al fútbol mundial: se fue de Inglaterra para ganar títulos pero terminará su primera temporada con el Bayern en ceros

El Real Madrid avanzó a las semifinales de la Champions League tras derrotar al Bayern Múnich por 2 a 1 en un partido frenético que no estuvo ajeno a las polémicas en el Santiago Bernabéu.

La tristeza embargó a cada uno de los jugadores del equipo alemán dado que tenían en sus manos la clasificación a la gran final incluso pasados los 80 minutos de juego.

En un reciente video que se ha hecho viral en redes sociales, se pudo observar la gran tristeza que invadió al delantero Harry Kane, quien no pudo ocultar sus emociones tras quedar afuera del torneo continental europeo.

A Kane se le vio decepcionado apoyando su cabeza sobre el asiento delantero de la zona de suplentes tras confirmarse la eliminación.

Y es que el jugador inglés, a sus 30 años, no ha podido ganar un solo título en toda su carrera. En el Tottenham, donde militó durante 12 temporadas, no pudo obtener ningún trofeo a nivel grupal. Incluso, su decisión de abandonar el club londinense se dio en parte a su ilusión de poder obtener el primer título de su carrera, pero el equipo alemán no pudo quedarse con liga local ni tampoco con el torneo continental europeo.

Todo esto pese a que en los 44 partidos que disputó con el Bayern Múnich marcó 44 goles, una cifra nada despreciable para un delantero de una liga top de Europa.

Es por esa razón que muchos aficionados esperan un mejor futuro para el delantero de la selección inglesa que a pesar de su gran olfato goleador no ha podido conquistar títulos colectivos.