Reapareció Claudia Bahamón y habló sobre su estado de salud: “ahora estoy lidiando con eso”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más reconocidas en Colombia con una trayectoria de más de 20 años en la televisión nacional presentado la sección de farándula del Noticiero de RCN, en donde se convirtió en figura pública, y después siendo la conductora del reality MasterChef Celebrity.

Desde su primera emisión en 2015, MasterChef ha sido un formato exitoso en Colombia que ha logrado ganarse el cariño de los colombianos y que conforme a los años ha ido cambiando hasta ser lo que hoy en día, un reality de cocina con celebridades que siempre ha sido conducido por Bahamón.

El programa de entretenimiento colombiano ‘Lo sé Todo’ informó a través de su cuenta de Instagram que la famosa presentadora fue internada de urgencias en una clínica al norte de Bogotá por complicaciones de salud.

De acuerdo con la información develada por el programa, la mujer se estaba realizando un procedimiento con el fin de aliviar unos dolores de espalda que la aquejaban y tuvo una fuerte complicación en los pulmones.

Ante las diferentes versiones que han surgido sobre su estado de salud, Claudia Bahamón reapareció en su cuenta de Instagram para aclarar los rumores. “Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles”, escribió.

“¿Qué me pasó? En una terapia con el Fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí y ahora estoy lidiando con eso. Inmediatamente fuimos a urgencias”, continuó en su escrito que lo acompañó con una fotografía de su mano con catéter puesto.

La mujer detalló el dolor que ha sentido en estos días a causa de su complicación de salud y el procedimiento al que fue sometida para superar este impase. “Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos”, contó.

“Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida. Gracias, gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor” concluyó Claudia Bahamón en su cuenta de Instagram.

Muchas personalidades de la farándula colombiana han reaccionado a la publicación de la presentadora, enviándole muchos mensajes de fortaleza y pronta recuperación como Daniela Ospina, Cristina Hurtado, Lorna Cepeda, Inés María Zabarain, Carolina Cuervo, Tatán Mejía, entre otros.