Reconocido actor de 'Yo soy Betty, la fea' le propone matrimonio a su pareja tras 40 años juntos

El actor colombiano Jorge Herrera, más conocido por su papel de 'Don Hermes' en 'Yo soy Betty, la fea', sorprendió a sus seguidores tras anunciar que irá al altar a sus 75 años.

La noticia la dio a conocer su pareja, la también actriz Amparo Conde, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con la caleña el actor, quien se ganó el cariño de millones de colombianos al interpretar al papá de Beatriz Pinzón en la novela de Fernando Gaitán, le propuso matrimonio tras 40 años de relación.

"¡Adivinen!", publicó la actriz junto a dos fotografías, una con su ahora prometido y otra del anillo que le entregó el actor.

Jorge de 75 años y Amparo de 57 años se han convertido en una de las parejas más estables del espectáculo nacional pese a su diferencia de edad.

“Yo digo que me enamoré de Jorge a primera vista hace 40 años, yo no sé. Este hombre cambió mi vida porque conocí a una persona que hacía lo que a mí me gustaba, aunque yo al comienzo no le entendía nada, pero me parecía genial”, reveló la actriz en medio de una entrevista.

Hasta el momento, la pareja no ha dado detalles sobre la fecha de la boda puesto que solo han decidido presumir el anillo que el actor le dio a su futura esposa.

La noticia ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores quienes aprovecharon para felicitarlos y enviar varios mensajes de amor y admiración.

“Hasta que se decidió don Jorgito Herrera. No iba a dejar volar ese mujerón”; “Felicitaciones con razón tan perdidos. Me alegro de todo corazón que Dios los bendiga y les conceda muchos años más juntos”; “Que ese amor siga creciendo cada día. Muchas felicidades”; “Mi admiración para los dos, todas las bendiciones”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Cabe señalar que la historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’, emitida por el canal Canal RCN es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión