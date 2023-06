Reconocido cantante colombiano estuvo cerca de quitarse la vida por una adicción a unas pastillas para dormir

Lucas Arnau es un cantante colombiano de 44 años que se hizo muy popular en la primera década de los 2000 con el auge del Tropipop en Colombia con canciones como ‘Te doy mi vida’, ‘De rodillas’, ‘De la mano’, entre otras.

El artista le concedió una larga entrevista a la presentadora Laura Acuña en su canal de YouTube en el que la mujer esculca sobre la vida de sus invitaos, y contó detalles sobre su vida personal, su música y su futuro.

Sin embargo, durante la charla habló de un episodio de su vida en el que pensó quitarse la vida debido a la depresión en la que se empezó a sumergir por haberse separado de su familia en la Pandemia y principalmente por la adicción que había generado a una pastilla para dormir.

“Todo empezó en un viaje a Europa antes de la pandemia. Mi pareja en ese momento me dijo que nos tomáramos una pastilla para dormir todo el vuelo, accedí y efectivamente dormí hasta llegar a España y desde ese momento comencé a consumirla, pues soy una persona con muy poco sueño, puedo dormirme tarde, pero levantarme super temprano”, comentó.

Luego, Lucas Arnau comentó el momento en el que se comenzó a volver dependiente de estas pastillas: “Luego me quedé solo en pandemia, pues estaba en Miami con toda mi familia y yo tenía un concierto en Medellín, mi papá me dijo que lo cancelara y me quedara a compartir con la familia, pero le dije que no podía hacerle eso a mi público y yo que aterrizo en Colombia y cerraron los aeropuertos. Empezó el confinamiento y empecé a consumir las pastillas, pero ya una no me hacía y ya me estaba tomando de a tres, como si fuera lo más normal del mundo, pero la verdad viví un infierno con eso”.

Posteriormente, habló del momento en el que cayó en cuenta que estaba teniendo un problema: “yo estaba muy deprimido y en ese momento no sabía por qué, pero el día que llegué a tomar 20 pastillas por noche, se me caían de las manos y eso me hizo pensar que estaba en un hueco impresionante”.

“Además, empecé a tener ganas de suicidarme, miraba el balcón y me preguntaba cómo me tiro, pero pensaba en lo que iba a pensar mi mamá cuando se enterara. Muchas veces maquiné la manera de morirme y llamé a Miami a mi familia y les pedí ayuda, les dije me quiero suicidar, no sé qué hacer”, agregó el cantante paisa.

Arnau también contó cómo superó esta adicción: “Tuve que meterme a un centro de rehabilitación y gracias a ellos estoy vivo, me ayudaron a superar esta situación y a limpiarme de las pastillas. Ahora duermo bien gracias a mi familia y hoy en día conozco a muchas personas que consumen estas pastillas y van en dosis de 10 tabletas y creen que es normal”.

Por último, habló de la importancia de su familia en este proceso: “Yo en ese momento tenía mucha rabia, me sentía solo porque sentía que ellos me habían dado la espalda, pero estaba equivocado, ellos me hicieron una intervención familiar, me mandaron gente para llevarme a la clínica y me sentía encerrado, les decía que mi problema era de sueño y que no era un drogadicto, pero la verdad es que sí lo era y hoy en día les agradezco lo que hicieron por mí”.