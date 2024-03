Sam Smith sorprendió al salir vestido de novia durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024

Sam Smith se robó la atención en la segunda noche del festival, que se realiza en la capital colombiana, con un espectáculo lleno de luces, colores y atuendos que lo definen como uno de los artistas más influyentes de la escena pop.

Sam Smith, la celebridad británica, quien se define como una persona no binaria, cantó varios de sus grandes éxitos como 'Stay with me', 'I’m not the only one' y 'Unholy' en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

Fue tanta la emoción alrededor de su show, que muchos de los asistentes afirmaron en redes que lloraron de la emoción al ver el gran espectáculo.

Y es que Smith no solo deleitó a sus asistentes con su voz y coreografías, sino que también lo hizo a través de una serie de vestuarios con los que rindió homenaje a la comunidad LGBTIQ.

Durante su presentación, hizo distintos cambios de outfit, uno más atrevido que el anterior y en medio de sus canciones no dudó en enviar algunos mensajes de empoderamiento.

"Sientan la libertad de vestirse como quieran, cantar lo que quieran y ser lo que quieran", dijo Smith ante los aplausos de sus fans.

Precisamente con 'Unholy', el cantante salió al escenario con una especie de vestido de novia de color negro con unos guantes que cubrían sus brazos, una clara referencia a lo que significa la canción: "liberarse de las cadenas que imponen los secretos de los demás".

Los bogotanos también vivieron un momento para recordar cuando Smith decidió portar la camiseta de la selección Colombia cuando cantó sus éxitos 'Desire' y 'Latch'.

"Alguien me dijo que Colombia ganó en el fútbol", dijo la estrella en referencia al partido amistoso que ganó la tricolor ante España.

El Festival Estéreo Picnic se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes en Colombia y es el espacio para que artistas de todos los géneros puedan estar en un solo lugar.