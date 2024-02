Sebastián Yatra en el ojo del huracán tras asegurar que no pude sostener relaciones largas porque le dan “ganas de ser infiel”

El cantante colombiano Sebastián Yatra es reconocido en diferentes partes del mundo por sus éxitos musicales como: ‘Traicionera’, ‘un año’, ‘Cristina’, ‘Cómo mirarte’, ‘Oye’ y ‘Tacones rojos’, los cuales lo han llevado a pisar varios de los escenarios más importantes del planeta.

El oriundo de Medellín también ha acaparado un par de veces los diferentes titulares de los medios en el mundo por ser relacionado románticamente con dos cantantes reconocidas a nivel internacional: la argentina Tini y la española Aitana.

Con la intérprete de ‘Cupido’ duró poco más de un año, mientras que con la cantante española solamente salieron durante unos cuantos meses.

Sin embargo, parece indicar que el problema de que dichas relaciones llegaran a su fin sería el colombiano, quien dio unas declaraciones que lo mantienen en el ojo del huracán.

Durante una entrevista con Vicky Martín Berrocal en el proyecto ‘A solas con’ el músico colombiano fue interrogado sobre varios temas de su vida, entre ellos, su vida amorosa y cómo la percibe.

La entrevista abarcó varias cosas como su relación con Tini y Aitana, de las cuales Yatra destacó que han sido las dos únicas veces que se ha enamorado realmente.

Sin embargo, el intérprete de ‘Devuélveme el corazón’ aseguró que le cuesta tener relaciones demasiado largas, porque no puede hacer algunas cosas como coquetear con otras personas, lo que le dan ganas de ser infiel.

“Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, aseguró el paisa.

Además, aseguró que no descartaría la posibilidad de tener una relación abierta en algún momento de su vida.

“En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados”, añadió.

El cantante, de 29 años, expresó durante su entrevista que cuando está de novio, su estilo de vida suele verse afectado, al punto en el que deja de salir de fiesta para que no le guste alguien más y así evitar cometer errores.

“Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”, puntualizó.

Ante estas declaraciones, la lluvia de críticas no se hizo esperar y varios internautas han lanzado duros comentarios contra el colombiano catalogándolo de “infiel” y “cínico”.

“Un hombre así no merece ser feliz nunca”, “Menudo patán el Sebastián Yatra”, “Qué asco con Sebastián Yatra, qué tipo tan patético, inmaduro, desagradable, mugriento, infiel”, “Este es igual al peso pluma de infiel” y “Muy bonito, pero tiene vacía la mente”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Yatra también habló sobre su orientación sexual y aclaró que le gustan las mujeres, pero que “si me gustaran los hombres, perfectamente lo viviría como abiertamente y relajado”.