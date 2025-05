Las conmovedoras palabras del cineasta Víctor Gaviria, director de 'La vendedora de rosas', para Lady Tabares de 'La Casa de los Famosos Colombia'

La actriz colombiana Lady Tabares, quien se hizo conocida por su papel protagónico en la película 'La vendedora de rosas' del cineasta Víctor Gaviria, tuvo un nuevo resurgir recientemente con su participación en el reality 'La Casa de los Famosos Colombia'.

Tras ser eliminada del programa, Tabares recibió unas conmovedoras palabras del cineasta, con quien asistió a la edición de 1998 del Festival de Cine de Cannes en Francia, con motivo de la nominación de la cinta.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz colombiana compartió una carta que Gaviria le envió estando internada en la casa estudio del programa, producido por el Canal RCN.

“Mi querido Víctor, hermosas palabras que aquí me expresas. Familia esta hermosa carta la escribió Víctor Gaviria para un momento de una prueba en la casa, la cual no ganamos, pero ahora estando aquí me da la dicha de tenerla y poder leer y saber tu pensar en el momento”, escribió en la descripción.

La mujer compartió dicha misiva en sus redes sociales en donde se ve un collage de fotografías del director y la actriz juntos en distintos momentos, como su participación en la edición del festival de cine antes mencionada.

“Lady: eres un símbolo para este país adolorido, precario, lleno de abandonos y de trampas que has logrado sortear con una dignidad que no has negociado con nadie. Tú representas la esperanza que tenemos de poder vivir una vida plena a pesar de todas las dificultades”, escribió el director en su misiva.

Ante las palabras de Gaviria, Lady Tabares mencionó en la publicación su paso por 'La Casa de los Famosos Colombia' y agradeció al cineasta por el apoyo.

“Soy feliz y nada para lamentar y nada de qué avergonzarme, pues en la casa fui yo y soy una mujer con autonomía y total control y seguridad de lo que soy. Gracias por amarme y hacer de mí cada vez alguien mejor. Víctor eres el padre, el amigo y de mis mejores mentores, te quiero enormemente y agradecida por que si te sientes orgulloso de mi proceso en la casa, me hace sentir y estar segura que nada pudo ser mejor. Te quiero infinitamente. Gracias por tanto amor”, mencionó.

Lady Tabares fue una de las participantes de la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia' del Canal RCN, logrando permanecer varias semanas y llegando a ganarse el aprecio de los televidentes.