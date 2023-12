Selena Gomez en el ojo del huracán tras confirmar su relación con un amigo de su ex, Justin Bieber

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez ha causado revuelo en las últimas horas tras confirmar su romance con un importante productor musical con quien en el pasado había colaborado y quien también es amigo de su expareja, Justin Bieber.

La intérprete de ‘Rare’ ha acaparado los principales medios estadounidenses en los últimos meses debido a que se le ha vinculado con diferentes personajes a lo largo del año, no obstante, hasta hace unas horas se conoció el nombre de su pareja.

Se trata del productor Benny Blanco, con quien se conoció en 2021 cuando lanzaron su colaboración ‘I Can't Get Enough’ junto con el artista colombiano J Balvin y Tainy.

En las últimas semanas, se filtró que tanto Blanco como Gomez estaban involucrados sentimentalmente, pero lo que parecía un rumor fue confirmado por la misma cantante desde su cuenta de Instagram.

La actriz de ‘Only Murders in the Building’ le dio me gusta a una publicación en la que reportaban que estaba de pareja con el productor, además de comentar el post.

Al cabo de unos minutos, Selena se volvió tendencia en redes, no solamente por la confirmación de su noviazgo, sino porque protagonizó varios intercambios con algunos de sus fanáticos.

Selena respondió un comentario de un fan en el que cuestionó el hecho de que algunos estén juzgando su relación con Benny.

“No lo entiendo. Si realmente te preocupas por mí. Nunca he estado más feliz. Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó la exchica Disney en su más reciente post de Instagram.

Pero eso no acabó allí, ya que se tomó el tiempo de responder a varios de sus fans. Gomez respondió a la polémica que existió en torno a ella y Blanco en 2020, cuando el productor se burló de ella por ser una artista musical y tener una marca de maquillaje al mismo tiempo.

Selena expresó en su publicación que, pese a eso, “sigue siendo mejor que todos los chicos con los que he estado”.

Esto porque en 2020, Blanco dio una entrevista en la que crítico diciendo: “Es una desesperada. Lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones solo para adquirir más fama. Ella es una ‘cookie cuti artist’ y debería aprender de su exnovio Justin Bieber, ya que él no ha hecho todo lo contrario solo para tener fama”.

Tras varios minutos de disputa con sus seguidores, la cantante subió a su historia de Instagram un mensaje que decía: “Solo un recordatorio de lo mucho que aprecio y amo a cada uno de ustedes”.

Pero minutos después posteó una foto en sus historias en las que se le ve recostada sobre el pecho del productor estadounidense con quien sostiene una relación desde hace seis meses y con quien aparentemente estaría comprometida, así lo dio a entender al publicar una foto de ella usando un anillo con la letra ‘B’ en su dedo anular.

Ante esto, una fan le comentó: “pelearte con tus fans por un hombre es vergonzoso”, algo a lo que la actriz respondió: “lo más importante para mí es mi gente. Todos ustedes salvaron mi vida. Sin embargo, tengo derecho a defender mi vida”.

Por su parte, algunos fans la han tildado de “hipócrita” pues para ellos Selena no puede decir que es un lujo salir con ella y terminar en una relación con quien en el pasado habló mal de ella y su carrera.

Otros seguidores aseguran que todo este show podría tratarse de una especie de promoción para el próximo álbum de Selena, que de acuerdo con la misma cantante, tiene planeado ser lanzado en dos meses.