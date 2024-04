Shakira abre su corazón: “es una suerte no tener marido… ahora siento ganas de trabajar y escribir canciones”

La cantante barranquillera Shakira está dichosa con el estreno de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ el cual es su regreso tras siete años de su último trabajo discográfico y esto llega con una gira mundial esperada por sus fanáticos.

Así lo anunció tras su presentación en el festival Coachella en donde estuvo junto a Bizarrap interpretando sus dos temas con el argentino: 'BZRP - Shakira Music Sessions Vol. 53' y 'La fuerte'. "Me voy de gira, Biza. Me voy de gira finalmente", aseguró con júbilo la barranquillera.

La intérprete de ‘Waka Waka’ también ha estado dando entrevistas a diferentes medios de comunicación en el mundo y en una entrevista con la Revista Alo, Shakira abrió su corazón y contó cosas de su vida ahora que vive sola junto a sus hijos Milán y Sasha y que está trabajando tan fuerte en su proyecto musical.

"Nadie planea enfrentar tantas dificultades y las complejas experiencias que he tenido que pasar... Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera," compartió la artista. La música, describe, ha sido un "pegante" esencial en los momentos más desafiantes”, señaló la artista.

Además, aseveró sentirse bien pese a lo ocupada que la ha mantenido el lanzamiento y la promoción de su más reciente álbum ‘Las mujeres ya no lloran’: "He estado grabando un video, haciendo fotos, preparando otro video, el lanzamiento de mi álbum, así que me voy a dormir todos los días alrededor de las 9:00 a.m. del día siguiente. Ha sido intenso, estoy haciendo malabares con todo y es la primera vez que tengo que lidiar con tanto como madre soltera, así que es un reto, pero son geniales, mis hijos son un gran apoyo”.

Sobre su nuevo trabajo discográfico, dijo que no fue planeado, que simplemente sucedió: “intento sacar el máximo partido de esas experiencias traumáticas y, ya sabes, intento sublimar muchos deseos y elaborar mis propias frustraciones: mi ira, mi desilusión y transformarlos en algo productivo, en creatividad, en resistencia y fuerza. Es un proceso, pero la música ha jugado un papel muy terapéutico. Cuando compongo música, es como ir al psiquiatra, solo que más barato”.

También habló acerca de proceso creativo de este álbum y enfatizó sobre lo que fue su experiencia viviendo 10 años en Barcelona, en donde le dio prioridad a su familia: “era como una relación de amor y odio, porque cada vez que tenía que ir a trabajar sentía que estaba dejando a mi familia desatendida, hubo momentos en que realmente no lo disfrute, pero ahora es diferente. Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera, y no tengo un marido en casa para ayudar con cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo... Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes”.

Shakira también habló de su relación con sus fanáticos y aseguró que siempre se sintió “respaldada y amada” durante los momentos difíciles y siente que les debe mucho, así que por eso se está “rompiendo el cu…” trabajando para devolverles “al menos, una cuarta parte de lo que le han dado”.

Por último, se refirió al rol de sus hijos en este proceso y señaló que ellos entendieron que la música que estaba haciendo era su proceso de catarsis y que ellos también utilizan este arte para sanar: “recuerdo que Milan escribió dos hermosas canciones durante todo el proceso de separación que simplemente harían llorar a cualquiera”.