Henry Cavill se sinceró sobre lo que piensa de Shakira luego de los rumores que los vinculaban sentimentalmente

Desde que se conoció su ruptura con el ex defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, la cantante colombiana, Shakira, ha sido vinculada románticamente con múltiples estrellas de diferentes ámbitos.

Nombres de basquetbolistas, futbolistas, pilotos de la Fórmula 1 y hasta actores han sido los más sonados como los posibles intereses románticos de la artista.

Sin embargo, uno de los nombres con los que más se la relacionaba recién se supo de su separación fue con el actor británico Henry Cavill, reconocido por su papel del Superman en la cinta ‘El Hombre de Acero’.

La primera vez que el mundo los relacionó fue en 2015, a raíz de una alfombra roja en la que ambos coincidieron y el actor, de 40 años, perdió toda la concentración en medio de una entrevista que le estaban haciendo tras ver por primera vez a Shakira en persona.

Dicho momento volvió a ser viral tras la ruptura de la colombiana con Piqué y ahora, unos meses después de eso, la estrella de ‘The Witcher’ habló sobre ella.

Durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’, para promocionar su nueva película ‘The Ministry if Ungentlemanly’, la periodista cuestionó a Cavill sobre el viral momento de la alfombra roja en 2015 y le preguntó si se consideraba un fan de la intérprete de ‘Puntería’.

Ante esto, sus compañeros de reparto no pudieron contener las risas y contestaron por él: “Claro que es un gran fan de Shakira, sus caderas no mienten”. Henry acompañó la broma de sus compañeros diciendo: “Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí”.

Segundos después, con un tono más serio, el actor, de 40 años, reveló que en realidad sí es fan de la colombiana y que de hecho ella era una de esas artistas que mientras él estaba creciendo sonaban todo el tiempo en la radio.

“Sí, claro, soy un fan de Shakira. Cuando yo estaba creciendo ella ya era una gran estrella de la música, ella sonaba en la radio todo el tiempo”, declaró Cavill.

Por su parte, la colombiana está siendo involucrada romántica con el actor británico Lucien Laviscount, quien protagonizó su video musical de ‘Puntería’ junto a la rapera estadounidense Cardi B.

Tras estas imágenes, que muestran a la cantante y el actor protagonizando sensuales caricias, besos y acercamientos en medio del videoclip, los dos famosos fueron vistos juntos nuevamente en la ciudad de Nueva York luego del inesperado concierto que la colombiana brindó gratuitamente en la popular intersección de Times Square.

El diario británico Daily Mail publicó un artículo en el que asegura que Shakira estaría saliendo con Lucien Laviscount después de acercarse a él cuando realizaron juntos el video de 'Puntería'.

El medio, que cita fuentes cercanas a la cantante, cuenta que la relación entre el actor, de 31 años, y la colombiana, de 47, aparentemente ha generado preocupación entre los amigos de Shakira, quienes temen que Laviscount esté buscando fama.

No obstante, señala el Daily Mail, la pareja aún no está "muy involucrada", algo que ha aliviado a las personas que rodean a Shakira.

"Shakira está desesperada por enamorarse, pero sus amigos están preocupados porque Lucien ha ido escalando poco a poco en la escalera de la fama mientras salía con mujeres menos famosas que Shakira", le dijo una de las fuentes al diario.