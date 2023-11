Shakira dice que su equipo le sugirió cambiar la letra de la canción con Bizarrap por fuertes indirectas a Piqué

La cantante colombiana Shakira reveló detalles de su próxima gira mundial, la cual tiene prevista para el 2024 después del lanzamiento de su nuevo álbum a principios de año. Además, se refirió a temas de su vida personal y profesional luego de su separación.

Entrevista con el medio Hola, la cantante habló sobre lo que fue la realización y producción de varias de sus canciones, las cuales contenían mensajes claros y directos luego de su ruptura. Una clara muestra del reflejo de los sentimientos de la cantante.

Una de ellas fue la “Music Session #53” junto al artista argentino Bizarrap, tema que catapultó su carrera luego de terminar con exfubolista Gerard Piqué.

Según dijo la artista colombiana, el personal de su equipo le sugirió cambiar la letra del tema, la cual iba cargada con un número importante de dardos contra su expareja y su nueva pareja, la española Clara Chía.

“Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer. Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos”, sostuvo.

Desde que la barranquillera decidió terminar su relación, comenzó a centrarse en su carrera artística y decidió realizar importantes cambios en su vida, como lo fue su mudanza de España a Estados Unidos junto a sus hijos Milán y Sasha.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta”, agregó.

En esta misma línea, la colombiana destacó que es “muy lindo poder llegar a esta etapa de su carrera y compartirla con Milan y Sasha”: “Saben apreciar mucho la música porque, además, tienen una gran sensibilidad artística”, dijo.

En cuanto a sus nuevos proyectos artísticos, reveló que actualmente está cerrando un álbum que la tiene muy “entusiasmada” y que viene con canciones que sus fanáticos ya conocen, así como con canciones que aún no ha lanzado.

“Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, aseveró.