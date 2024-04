Shakira reveló cuál es su canción que la hace sentir avergonzada: “fue un poco exagerado”

La cantante colombiana Shakira continúa con la promoción de su último lanzamiento discográfico ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, un trabajo musical que la ha vuelto a poner en el foco principal de los diferentes medios tras 7 años sin lanzar un álbum.

Por ello, la barranquillera participó en el programa de entrevistas Hot Ones, en donde pudo dialogar sobre su nuevo trabajo musical y algunos aspectos de su larga trayectoria en la industria de la música.

En dicho espacio, la intérprete de ‘Puntería’, no solo tuvo que enfrentarse al reto de probar alimentos con combinaciones inusuales, sino que también tuvo que devolverse en el tiempo para dar una apreciación sobre varios aspectos de su carrera musical.

Entre esos aspectos, salió a relucir un tema en el que muchos tienen curiosidad y es de cuál de todos sus éxitos musicales se arrepiente o se siente muy avergonzada.

Ante tal pregunta, la artista, de 47 años, dejó a más de uno boquiabierto tras revelar que el tema musical que la mantiene sumamente avergonzada es su hit ‘Whenever, Whenever’, canción con la que logró ser muy popular en varias partes del mundo, entre ellos, Estados Unidos.

Shakira resaltó que ahora que mira en retrospectiva, se da cuenta de que tal vez exageró en ciertos aspectos de la canción y que considera que pudo haberlo hecho de una manera diferente.

“Creo que solía exagerar el llanto de mi voz, ¿sabes? El ‘lero, lole, lole’. Ahora pienso que eso fue un poco exagerado, un poco pícara. Demasiado Shakira”, expresó durante su diálogo con el presentador Sean Evans en el programa Hot Ones.

Lo interesante de su respuesta es que precisamente fue su “exageración” la que convirtió a dicha canción en un éxito global, al punto de ser considerado uno de sus mejores temas musicales en los últimos años.

Tal confesión ha hecho que los internautas reacciones y señalen que la colombiana está muy equivocada sobre lo que dijo.

“Shakira, pero qué estás diciendo, esto es historia del pop”, “¿Siempre fue así de estúpida?”, “Ya dejen de entrevistar a Shakira”, “Entre más la entrevistan más la caga con sus declaraciones”, “¿Cómo vas a criticar tu música de antes?”, “Esa vaina fue la que la hizo internacional”, “Alguien que la calle”, “Ese es tu sello” y “Alguien detenga ya a Shakira del autosabotaje”, son algunos de los comentarios.

La cantante últimamente ha sido fuertemente criticada por los internautas debido a sus declaraciones sobre la película de Barbie y conducir mientras graba un video escuchando y cantando su éxito ‘Puntería’.

La intérprete de ‘Sale el Sol’ fue cuestionada por la revista Allure sobre la película Barbie, una cinta que para muchos lanza un poderoso mensaje de empoderamiento y que logró generar gran impacto en la industria del cine.

No obstante, no parece estar muy de acuerdo con el mensaje de la película. Pero no es la única, ya que confesó que sus hijos, Milan y Sasha, sintieron que la cita era “castradora”.

A lo que Shakira explicó que: “Mis hijos lo odiaron absolutamente. Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres”.

“Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad”, añadió.

Hace unos días, la cantante también recibió duras críticas por su actitud mientras conducía un automóvil.

Todo comenzó luego de que la barranquillera compartiera, a través de su cuenta oficial de Instagram, un video festejando su alegría por su nuevo éxito musical ‘Puntería’ que lanzó junto a la artista estadounidense Cardi B.

“¡Conduciendo con mi amiga, Puntería a tope!”, escribió Shakira junto al video en el que aparece interpretando la canción mientras su amiga la graba con el celular.

“Que imprudencia la de grabar un vídeo mientras se está manejando. Que mal ejemplo. Es una conducta irresponsable”, “se comporta como una adolescente de 15”, “te quiero, pero conduce responsablemente” y “deberían multarte", fueron algunos de los comentarios de los internautas.