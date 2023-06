Shaquille O'Neal sorprendió a familia venezolana que iba a comprar una lavadora en EE. UU.: "yo pago eso"

El legendario exjugador de la NBA Shaquille O'Neal demostró nuevamente que tiene un gran corazón y sorprendió a dos mujeres venezolanas al pagar por sus compras en un reconocido almacén de Estados Unidos.

O'Neal, recordado como uno de los mejores basquetbolistas de la historia, llegó a una cadena de tiendas de artículos para el hogar y se topó con dos mujeres venezolanas que se emocionaron al verlo.

Shaq, en medio de la emoción de las mujeres, les dijo que iba a pagar su compra: una lavadora y secadora, a lo que ellas responden con euforia y gritos de emoción.

"Oh Dios mío, mami. Nos va a pagar la lavadora y secadora", dicen, antes de abalanzarse sobre el exdeportista para abrazarlo y agradecerle por el gesto.

"Dios te bendiga", dice una de las mujeres mientras escogen el artículo que van a llevar.

El video se ha hecho viral rápidamente en redes sociales y ha provocado una oleada de elogios hacia la leyenda de Los Ángeles Lakers.

A pesar de ser reconocido por su buen humor y sus amables gestos con sus fanáticos, Shaq también ha sido fuertemente criticado por sus creencias "terraplanistas".

“Yo conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados”, dijo en 2022 el exjugador de la NBA en el podcast The Kyle and Jackie O Show.

“Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. ¿Dicen que el mundo gira? He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva”, agregó.