¿Sigue el pique?, Led Varela respondió a las recientes declaraciones de Nacho: "no entiendo las amenazas físicas"

La polémica entre el cantante Nacho y el comediante Led Varela (ambos venezolanos) sigue en pie, esto luego de que el humorista lanzara varias declaraciones sobre su connacional en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Nacho explotó ante un comentario del comediante Led Varela o

Específicamente, Varela recordó que, mientras era conductor de un espacio llamado 'La sopa', tuvo como invitado a Nacho y, al parecer, este se negó a seguir el guión pautado por la producción del programa.

"A mí cuando alguien me la hace, voy a inventar un chiste sobre ti y lo voy a contar por todo el planeta para que la gente se entere de lo mam*** que eres, más allá de lo obvio que es", pronunció el comediante.

Tras estas palabras, “la criatura” respondió con un extenso discurso, lleno de metáforas y prosas, para repudiar los comentarios de Led.

“Yo podía sentir que se me subía el calentón y se me calentaban las orejas. Me sentí un niño susceptible”, expresó inicialmente el intérprete de ‘Báilame’.

“Si me lo encuentro en Miami o en cualquier otro lugar, le voy a dar un bofetón por faltón”, añadió el también compositor.

Ahora, a través de un video publicado en las historias de su Instagram, Varela mencionó: “entiendo su molestia por mi insulto, lo entiendo al 100 %. Pero, no entiendo las amenazas físicas. Todo lo que yo opine al respecto lo voy a hablar en mi show, no lo voy a hablar aquí, y será un comentario y ya”.

Cabe destacar que los seguidores de estas dos figuras públicas venezolanas han tomado partido también en las redes sociales.

VEA TAMBIÉN Chyno y Nacho sorprenden a sus seguidores cantando juntos en un concierto en Venezuela luego de dos años separados o

En ese sentido, mientras algunos apoyan a Nacho, otros critican la reacción del cantante por “dar importancia”, en un audiovisual de más de 50 minutos, al humorista.