Sofía Vergara confesó tener una fuerte adicción que la llevó, incluso, a probar con la hipnosis para poder dejarla

La actriz colombiana Sofía Vergara, reconocida por su papel de Gloria Delgado en la serie estadounidense ‘Modern Family’ ha dado unas declaraciones en las que reveló que una adicción que tiene la ha obligado incluso a probar la hipnosis.

La intérprete de ‘Griselda’ recientemente tuvo una entrevista con el medio People para hablar sobre varios temas como las citas, el envejecimiento y sus secretos de belleza para lucir tan radiante a sus 51 años.

Vergara, que actualmente es juez en el programa “America’s Got Talent” tuvo una conversación abierta con la revista, en la que reveló que tiene una adicción que la ha llevado a probar varios métodos, entre ellos, la hipnosis.

“Tengo adicción a los dulces, al azúcar. Y lo he aceptado, porque he probado muchas cosas, incluso el hipnotismo, y no funciona”, confesó la barranquillera.

Sofía expresó que como es consciente de su fuerte adicción a la azúcar, y sabe que tiene que cuidar su dieta, trata de comer de manera equilibrada cuando está en casa. “como hamburguesas, pizzas, cosas que engordan. Intento comer sano para poder comer dulces”, aseguró.

La estrella de Hollywood explicó que su mayor debilidad es el pastel: “Siempre es pastel. Me refiero a cualquier tipo. Pero si me gusta el dulce de leche; es como un caramelo. Generalmente, no lo hacen tan bien aquí en Los Ángeles. No he encontrado a nadie, pero cuando voy a Miami o América Latina, son geniales”.

La colombiana, de 51 años, detalló que no hace ejercicios locos como todo el mundo piensa porque tiene “malas rodillas” por lo que “hago pesas pequeñas, pero soy constante. Lo hago a menudo porque ahora no puedo hacer spinning ni ninguno de esos ejercicios sexys”.

La actriz de ‘Dos locas en fuga’ también entró en detalles sobre otros aspectos de su vida, como su hijo, el volver a salir con alguien tras su divorcio con Joe Manganiello, su carrera y lo que ha aprendido a sus 51 años.