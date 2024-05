Chris Hemsworth desmintió rumores de que tiene Alzheimer y está pensando dejar la actuación: “me estoy replanteando la vida”

En noviembre de 2022, el reconocido actor australiano Chris Hemsworth reveló al mundo que se había enterado de que tenía un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, debido a los genes que heredó de su padre y madre.

En ese momento, el intérprete de ‘Thor’ contó en una entrevista con la revista Vanity Fair que se hizo una prueba de ADN, la cual arrojó que contenía dos copias del gen APOE4, una de su madre y la otra de su padre, lo cual indica que tiene un mayor riesgo de padecer Alzheimer.

“Tomaron todos mis análisis de sangre e hicieron un montón de pruebas y el plan era contarme todos los resultados frente a la cámara y luego hablar sobre cómo puedes mejorar esto y aquello”, relató el actor australiano.

Ahora, la estrella de Hollywood ha contado que tras compartir algo tan privado como eso, lo hace sentir muy enfadado, pues lo puso en una posición tan vulnerable, al punto que la gente hoy en día cree que padece Alzheimer.

En una entrevista con Vanity Fair, Hemsworth expresó que: “Realmente me enfadó porque sentí que había sido vulnerable con algo personal al compartir esto”.

Y pese a que dijo que aquel riesgo de padecer Alzheimer “no es una sentencia de muerte”, siente que “la historia se convirtió en que tengo demencia y me estoy replanteando la vida y planeando mi retiro, etc.”.

De hecho, cuando se realizó las pruebas de ADN, Hemsworth comentó, en ese entonces, que su preocupación era “que simplemente no quería manipularlo y dramatizarlo en exceso, y convertirlo en una especie de tontería de empatía, o lo que sea, para entretener (…) No es como si me hubieran entregado mi renuncia”.

El actor aseguró que el descubrimiento se dio después de que se tuviera que someter a una serie de pruebas genéticas como parte de su serie documental ‘Sin Límites’ de Disney.

Pese a eso, el temprano hallazgo fue considerado por el actor, de 40 años, una bendición, ya que así puede comenzar a tomar medidas para controlar el riesgo, evitar que el trastorno se desarrolle durante el mayor tiempo posible e incluso puede controlar su salud física y mental.

Según un estudio realizado en 2021 por los Institutos Nacionales de Salud, una de cada cuatro personas porta una sola copia del gen APOE4 y solo el del 2 al 3% de la población tiene ambos, como es el caso de Chris Hemsworth.