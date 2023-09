Steve Harwell, exvocalista del grupo de rock Smash Mouth, falleció a sus 56 años

Steve Harwell, cofundador y exvocalista de la banda norteamericana de rock Smash Mouth, falleció este lunes a los 56 años tras recibir cuidados paliativos en su casa.

El artista estadounidense había sido diagnosticado con cardiomiopatía, una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta que el corazón lleve sangre al cuerpo.

“Steve Harwell era un verdadero original americano. Un personaje más grande que la vida que se disparó hacia el cielo como una vela romana. Steve será recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y mágicamente alcanzaste tu objetivo. Estar tranquilo”, indicó Smash Mouth a través de su cuenta de Twitter, ahora X.

El músico había recibido diagnósticos de miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke y su salud empeoró tras el consumo de varias sustancias psicoactivas.

"Mi único comentario es que esperamos que la gente respete la privacidad de Steve y su familia durante este momento difícil", dijo Robert Hayes, representante del artista a CNN.

Cabe recordar que, en 2021, Harwell había anunciado su retiro de la banda debido a sus continuos problemas de salud.

“Desde que era niño, soñaba con ser una estrella de rock actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de poder hacer realidad ese sueño. Para mis compañeros de banda, ha sido un honor actuar con ustedes todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera preferido emprender este viaje salvaje”, indicó en su momento el artista.

En uno de sus últimos conciertos en Nueva York, el artista dejó muy preocupados a sus seguidores tras decir incoherencias y lucir bastante desorientado.

“Me he esforzado mucho para superar mis problemas de salud física y mental para tocar frente a ustedes una última vez, pero no pude. No puedo esperar a ver lo que Smash Mouth logra y estoy ansioso por agregarme como uno de los nuevos fans de la banda”, dijo en su carta de retiro de la agrupación.