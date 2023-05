'Stranger Things' y otras producciones audiovisuales que se han visto afectadas por la huelga de guionistas en EE. UU.

El rodaje de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', serie original de Netflix, se vio afectado por cuenta de la huelga de guionistas que tiene paralizado al sector audiovisual en Hollywood (Estados Unidos).

Así lo informaron a través de su cuenta oficial de Twitter, Matt y Ross Duffer, hermanos creadores y productores ejecutivos de la famosa historia de ciencia ficción.

"Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible hacerlo durante esta huelga", escribieron.

Por otra parte, los Duffer indicaron que esperan que las partes implicadas en dicha huelga lleguen a un acuerdo para que “todos puedan volver al trabajo”.

Miles de guionistas estadounidenses de cine y televisión, agrupados en el sindicato Writers Guild of America (WGA), salieron a huelga el martes 2 de mayo por desacuerdos salariales con estudios y plataformas de streaming.

Según informaron las directivas de la organización, “no han llegado a un acuerdo con los estudios y streamers para mejorar las compensaciones y las condiciones de trabajo”.

“Nuestro jefe negociador, así como los escritores del comité, dejaron en claro a los representantes laborales de los estudios que estamos decididos a lograr un nuevo contrato con un salario justo que refleje el valor de nuestra contribución al éxito de la empresa e incluye protecciones para garantizar que la escritura sobreviva”, advirtieron.

Otras producciones televisivas como "Jimmy Kimmel Live!" y "The Late Show with Stephen Colbert" anunciaron que emitirán episodios repetidos debido a la huelga de guionistas de cine y televisión, según reveló la prensa local.

Por su parte, Seth Meyers y Jimmy Fallon, estrellas de "Late Night with Seth Meyers" y "The Tonight Show", respectivamente, indicaron que respetarían la huelga y no emitirían nuevos episodios hasta que haya una solución para el sector.