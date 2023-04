The Super Mario Bros supera a Frozen 2 y se convierte en el mejor estreno animado de toda la historia

The Super Mario Bros, la película producida en conjunto por Universal, Nintendo e Illumination, se convirtió en el mejor estreno animado de la historia tras recaudar 204,6 millones de dólares en sus primeros cinco días, según informó el observador de la industria Exhibitor Relations.

“Será fácilmente la película número 1 de 2023″, señaló la entidad.

De esa manera, la película animada se convirtió en el mejor estreno mundial del año superando a Ant-Man and the wasp: Quantumania, que recaudó en ese entonces 225 millones de dólares. Además, superó a Frozen 2 como mejor estreno histórico de animación, cuando recaudó 358 millones de dólares.

The Super Mario Bros cosechó 146,4 millones de dólares solamente durante el fin de semana de Pascua, una cifra descomunal que la pone de candidata a convertirse en la película más taquillera del año.

No obstante, hay quienes dicen que estas comparaciones son relativas, ya que el filme de Mario Bros se estrenó dos días antes del viernes tradicional.

La producción, que llegó a los cines luego de recientes y exitosas adaptaciones de videojuegos como The Last Of Us, es el segundo intento de llevar a Mario a la pantalla grande, luego de la desafortunada película con actores reales de 1993.

En aquella época, Nintendo cedió la libertad creativa a los productores de Hollywood, que desarrollaron una fantasía distópica en el reino de un dinosaurio, pero esta vez el gigante japonés asumió el protagonismo.

Nintendo envió al propio Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros, para coproducir la película junto a Chris Meledandri, fundador del estudio Illumination, que tiene en su catálogo éxitos como Mi villano favorito y los populares Minions.

"Nosotros no queríamos apenas ceder los derechos, queríamos participar", explicó Miyamoto.