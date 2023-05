The Weeknd deja atrás su seudónimo artístico y cambia de nombre en redes sociales

El cantante canadiense The Weeknd cambió su nombre en sus redes sociales, dejando atrás su designación artística para darle paso a su nombre real, Abel Tesfaye.

Los cambios se conocieron este lunes luego de que sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter se actualizaran con el nombre de nacimiento del artista.

VEA TAMBIÉN Estos son los artistas más populares del mundo, según las estadísticas de Guinness Records o

El cambio hace parte de un supuesto plan del cantante para “matar a The Weeknd”, según reveló en una entrevista a W Magazine el pasado 8 de mayo, en donde dijo que se encontraba "pasando por un camino catártico”.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, afirmó en ese entonces.

VEA TAMBIÉN The Weeknd y Jim Carrey se unen para rendir homenaje a la vieja radio FM o

La decisión del intérprete de “Save your tears” llega en momentos importantes de su carrera, pues según “Guinness World Records” es “estadísticamente” el músico más popular del planeta.

En esta ocasión, la entidad que recopila los récords mundiales le otorgó al canadiense dos nuevos títulos: la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify (111,4 millones al 20 de marzo) y el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Cabe mencionar que, en 2016,el cantante obtuvo dos reconocimientos por parte de GWR, al tener el álbum más escuchado en Spotify durante el 2015 y la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 de Billboard 's Hot 100 como artista masculino en solitario.