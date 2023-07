El paso por México de los migrantes, tan peligroso como la selva del Darién

El paso de los migrantes por México es una de las partes más temidas de la travesía hacia Estados Unidos. Algunos dicen que es incluso tan peligroso como la selva del Darién.

Y es que la mayoría se enfrenta al horror: robos, agresiones violentas, detenciones arbitrarias, tráfico de personas y crimen organizado.

Los venezolanos Juan y Kleiber sintieron la muerte muy de cerca cuando un hombre armado con un machete les indicó por dónde debían avanzar en su ruta por el país.

“Me acuerdo que saqué 50 pesos de la billetera que tenía y le dije ‘tenga amigo, muchísimas gracias, Dios los bendiga’. Y me dice luego: ‘no, no, eso no es nada, dame todo lo que traigan, todo (…) Si no me dan todo, aquí se van a quedar muertos, aquí los picamos y nadie se da cuenta de ustedes’”, cuentan.

En 2022, más de 2.000 migrantes fueron secuestrados por mafias y carteles de droga en su paso por México.

Y a veces ni las autoridades locales son de fiar. Marcos, un migrante que busca llegar a Estados Unidos, consiguió algo de dinero para hacer parte de su travesía en autobús. Pero unos funcionarios mexicanos lo obligaron a bajarse por no tener cómo pagar un soborno.

“En migración vieron los permisos que nos dieron en Tapachula y nos dejaron seguir. Pero más adelante nos vieron unos funcionarios que querían dinero. De dónde uno les va a dar dinero si más bien uno viene pidiéndole a la gente”.

Ante estas dificultades para llegar a la frontera, muchos migrantes caen en manos de los llamados “coyotes”, que les prometen ayuda para cruzar a Estados Unidos a cambio de dinero.

Los coyotes suelen cobrar entre 5.000 y 15.000 dólares por persona, pero sus promesas casi siempre son falsas. Así, los migrantes terminan abandonados, sin dinero, en peligro y a veces hasta sin vida.