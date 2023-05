Abogada a la que le anularon sus títulos en Nicaragua: "La Policía está buscándome, no entregaré nada"

Yornaqui Martínez, abogada y defensora de derechos humanos que recientemente fue víctima de una decisión de la Suprema Corte de Nicaragua controlada por el régimen de Daniel Ortega, se entrevistó con el programa La Tarde de NTN24.

Martínez fue una de los 25 abogados sobre los que recayó una decisión de la Corte que les anula sus títulos y los declara prófugos de la justicia y traidores a la patria.

“Se me arrebató algo que por años me costó mucho. Sin embargo, la integridad y dignidad está conmigo. Lo que haga el gobierno de Nicaragua no tiene ninguna validez desde el momento que hacen y mandatan acciones no legales”, aseguró Martínez en La Tarde.

Afirmó que según la decisión no puede ejercer de por vida. “No se permitió tener conocimiento de las causas de esa decisión”, afirmó.

“No he entregado los títulos, no lo voy a hacer porque eso significaría ser capturada. La Policía está buscándome”. “Es un abuso lo que está ocurriendo”, resaltó.

Martínez se mostró preocupada pues entiende que con esa decisión el presentarse a la Corte a entregar sus títulos se traduce en ser detenida. “No voy a exponerme a que me torturen y a que me procesen”, afirmó.

Los 25 abogados defendían causas asociadas a los derechos humanos y, en el caso de Martínez, con la defensa de presos políticos del régimen sandinista.