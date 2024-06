Condenan a 8 meses de cárcel a tres seguidores del Valencia por insultos racistas contra Vinícius Jr.

Este lunes fueron condenados tres hinchas del Valencia de España a ocho meses de prisión por haber lanzado insultos racistas contra el futbolista brasileño Vinicius Jr.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 y han provocado desde entonces una oleada de indignación internacional y movimientos contra la discriminación.

El tribunal señaló que los insultos racistas provocaron al jugador brasileño "sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad".

Los tres hombres, que reconocieron los hechos, también tendrán prohibido ir a estadios de fútbol en partidos de La Liga o de la selección española durante dos años.

Los condenados llegaron a un acuerdo en un juicio rápido celebrado este mismo lunes, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en un comunicado.

Asimismo, al no tener antecedentes penales, no tendrán que ingresar en prisión, ya que los jueces en España suelen dejar en suspenso las penas de cárcel cuando no superan los dos años de condena.

Sin embargo, sí estarán obligados a cubrir los costos procesales vinculados al proceso.

Tras el anuncio, 'Vini' celebró la decisión de la justicia y emitió un mensaje en redes sociales.

"Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente "jugar al fútbol". Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros", aseguró.

"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para reclamar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta condena histórica", escribió el delantero de 23 años.

El Real Madrid se felicitó en un comunicado por esta "primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales" españoles.

La Liga también aplaudió esta "primera sentencia condenatoria de este tipo que se dicta en España", en un comunicado.

"Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que repara el daño sufrido por Vinícius Jr y lanza un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar de que LaLiga les detectará, denunciará y habrá consecuencias penales para ellos", señaló el presidente del organismo, Javier Tebas.