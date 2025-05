“No sé absolutamente nada de mi hermano más allá que me dieron su ropa sucia”: hermana de Luis Somaza, dirigente político detenido en El Helicoide

Luis Somaza, dirigente del partido Voluntad Popular, es otro de los tantos políticos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, lleva 78 días en el Helicoide sin visitas, sin defensa y con una enfermedad que avanza en silencio. Él es economista y padre de dos hijos.

El pasado 12 de febrero fue detenido arbitrariamente por hombres encapuchados sin orden judicial y llevado al Sebín a la sede del Helicoide, una de las cárceles más temidas del régimen de Nicolás Maduro.

Durante 15 días su familia no supo de su paradero, fue una desaparición forzada, la confirmación de su reclusión llegó por la entrega de ropa de Somoza a su familia en la sede del Sebín, desde entonces no lo han vuelto a ver.

Para hablar sobre la situación de Luis Somaza, se conectó en La Tarde de NTN24 Valeria Somaza, quien es la hermana del dirigente venezolano y que asegura que no lo ha podido ver y que duró buscando pistas de su paradero por un buen tiempo.

“Los primeros días fueron muy angustiantes, primero porque no sabes a dónde ir a buscarlo, fuimos a las instituciones policiales a buscarlo y me entero que estaba en el Helicoide es porque voy al Palacio de Justicia y conversar con el defensor público que le asignaron (…) fue como una garantía para nosotros”, comentó.

“No sé absolutamente nada de mi hermano, solo recibí su ropa sucia… yo le digo a su defensor si le puede decir que necesita y de vuelta llega y me dice que no necesita nada”, complementó la hermana de Luis Somaza.

Por último, se refirió al estado actual de la familia, especialmente sus hijos: “ha sido difícil, mi sobrina en estos días me ha dicho que quiere ver a su papá, ellos (los hijos) saben la verdad, que está detenido en el Helicoíde, pero no entienden, el mayor me busca por el teléfono y me dice que quiere ir porque ve el camino y a veces se me acaban las respuestas. Como familia somos muy unidos y no ha pegado a todos, no solo a sus hijos”.