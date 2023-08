Cristina Fernández pidió que se investigue a su vecina y a una periodista por atentado en su contra en 2022

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó a la Justicia que investigue los posibles vínculos entre su vecina Ximena de Tezanos Pinto y la periodista Delfina Wagner con el atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre de 2022 cuando se dirigía hacia su domicilio ubicado en Recoleta, Buenos Aires.

Fernández solicitó que se investigue si Pinto y Wagner mantienen nexos con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, que se encuentran detenidos por el intento de magnicidio.

Así lo dio a conocer la periodista Delfina Wagner a través de sus redes sociales al considerarse "una perseguida política".

“El día de ayer, como en plena dictadura, la vicepresidenta de la nación Cristina Fernandez de Kirchner solicitó que la justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista”, indicó Wagner.

“Ser una perseguida política con 20 años sólo por mi forma de pensar y sin haber cometido ningún delito de por medio, me remite a lo más oscuro de la historia argentina. Quieren que tengamos miedo de salir a protestar, que tengamos miedo de correr la suerte de Nisman. Que antes de abrir la boca contra su gobierno nos lo pensemos dos veces”, agregó.

Cabe señalar que de acuerdo con las declaraciones de Wagner del pasado 4 de agosto al canal LN+, ella vive en la casa de la vecina de Cristina Fernández en el piso de arriba del edificio frente al cual ocurrió el atentado.

Por el intento de atentado perpetrado el 1 de septiembre de 2022, la Justicia envió a juicio a los únicos tres acusados, algo que fue criticado por la vicepresidenta al considerar que se trata de "un intento por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

Tanto Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo fueron detenidos por las autoridades argentinas tras ser señalados, por la prensa local, de pertenecer a la “pandilla del algodón de azúcar”, debido a que sus miembros se dedicaban a vender algodón de azúcar en la calle.

“Que una mujer condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos en la función pública de por vida me ataque de esta manera, es para mí un gran reconocimiento. Como joven argentina, la corrupción es mi principal enemiga y no me voy a callar, porque soy totalmente consciente de que hasta mi último suspiro tengo mis derechos. Y los voy a hacer valer”, finalizó Wagner.