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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Extradición

Departamento de Justicia de EE. UU. anuncia que recibió al jefe de las disidencias de las FARC extraditado desde Colombia

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Willinton Henao Gutiérrez, extraditado desde Colombia a EE. UU. - Captura de video
Willinton Henao Gutiérrez, extraditado desde Colombia a EE. UU. - Captura de video
Líder del Frente 33 de la guerrilla disidente, "El Mocho Olmedo" es acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, junto a otros tres presuntos involucrados.

Estados Unidos anunció este viernes la llegada de un líder de las disidencias de las FARC, Willinton Henao Gutiérrez, conocido como "El Mocho Olmedo", de 45 años, extraditado desde Colombia.

Líder del Frente 33 de la guerrilla disidente, "El Mocho Olmedo" es acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, junto a otros tres presuntos involucrados, explicó el Departamento de Justicia.

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"Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022, Willinton Henao Gutiérrez (...) y sus co-conspiradores participaron en una operación internacional de tráfico de drogas que involucraba cinco kilogramos o más de cocaína. Supuestamente, la conspiración operaba en Colombia y en el sur de Florida", explicó el texto.

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El acusado llegó el jueves al aeropuerto de Miami bajo custodia policial.

El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ha identificado al Frente 33 como una unidad de las FARC-EP (disidentes), dirigida por Javier Alonso Veloza, alias "Jhon Mechas".

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