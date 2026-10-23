De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

El gobierno de Abelardo de La Espriella extraditó a Estados Unidos Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, cabecilla de las Farc, quien fue designado como gestor de paz por el expresidente colombiano Gustavo Petro. Ahora deberá enfrentar a la justicia en Estados Unidos y deberá responder por sus crímenes por haber sido el cabecilla del frente 33 de las FARC, un cambio radical en Colombia.