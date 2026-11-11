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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Elon Musk

Tesla anuncia el fin de la fabricación de uno de sus icónicos modelos desde 2027

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Cybertruck, vehículo de Tesla (AFP)
Cybertruck, vehículo de Tesla (AFP)
Elon Musk confirmó que la fabricación se va a extender hasta finales del verano de ese año para atender parte de los pedidos pendientes.

La Cybertruck de Tesla tiene fecha de salida de las líneas de producción. Elon Musk afirmó que la compañía dejará de fabricar su camioneta eléctrica en 2027 para liberar espacio en su planta de Texas y enfocar sus esfuerzos en el Cybercab, el vehículo autónomo con el que quiere impulsar su negocio de transporte sin conductor.

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El calendario tuvo una modificación tras el anuncio inicial. Musk señaló que la producción se reduciría cerca de mediados de 2027, pero luego informó que se extenderá hasta finales del verano de ese año para atender una mayor cantidad de pedidos pendientes.

La decisión responde al volumen de reservas que aún tiene el modelo. El empresario reconoció que la demanda acumulada supera la capacidad de fabricación de Tesla y que, aun con el tiempo adicional, no va a ser posible entregar todos los vehículos solicitados.

Por esta misma razón, algunos compradores van a tener que recibir de vuelta el dinero que dejaron como depósito. Musk ya advirtió que la compañía tendría que reembolsar a “mucha gente” porque no llegaría a producir todas las unidades previo al cierre de la línea. El directivo no precisó cuántos clientes se van a ver afectados ni explicó un calendario individual para las devoluciones.

La modificación del cronograma contempla dar más margen a la empresa para completar entregas, pero no representa una garantía de que todos los pedidos serán atendidos. La información acerca de los reembolsos y la extensión de la fabricación fue difundida por el propio Musk por medio de publicaciones en X.

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El objetivo de la compañía es usar la capacidad industrial que en este momento ocupa la camioneta para incrementar la producción del Cybercab, un vehículo de dos plazas diseñado para operar como robotaxi y que no cuenta con volante ni pedales convencionales.

La apuesta hace parte del giro estratégico de Tesla hacia la conducción autónoma, la inteligencia artificial y la robótica. Musk ve que estos desarrollos van a tener un papel central en el futuro de la empresa, pero el servicio de transporte autónomo aún enfrenta desafíos tecnológicos y regulatorios.

La decisión igualmente llega después de que la Cybertruck registrara ventas inferiores a las expectativas iniciales. Según cifras de Kelley Blue Book citadas por Reuters, Tesla vendió 20.237 unidades en Estados Unidos durante 2025, un descenso del 48 % ante las 38.965 comercializadas en 2024. La cifra quedó muy lejos de la proyección de 250.000 vehículos anuales que Musk mencionó.

Presentada en 2019 y entregada a sus primeros compradores desde finales de 2023, la camioneta se transformó en uno de los modelos más llamativos de la marca por su carrocería angular de acero inoxidable. Su salida de producción refleja ahora un cambio en las prioridades de Tesla, que buscará destinar más recursos a los vehículos autónomos.

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