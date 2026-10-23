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Extradición

Extraditan a EE. UU. a alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias de las Farc y exvocero de paz del gobierno Petro: su proceso estaba en pausa

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
FARC-Foto: EFE
FARC-Foto: EFE
Alias Mocho Olmedo era requerido por una corte de Florida, Estados Unidos, para que responda por cargos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

A Estados Unidos fueron extraditados seis privados de la libertad, entre estos, Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc y exvocero de paz durante el gobierno Petro.

Alias Mocho Olmedo era requerido por una corte de Florida, Estados Unidos, para que responda por cargos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

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Cabe resaltar que la extradición de alias Mocho Olmedo había sido frenada el año pasado por el gobierno Petro, dado que este formaba parte de la llamada paz total.

Asimismo, se hace énfasis en que este hombre se convirtió en un símbolo de terror para las familias, al ser el reclutador de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

De hecho, la Fiscalía señaló a alias Mocho Olmedo como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.

“De acuerdo con la investigación dirigida por un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander, alias Mocho Olmedo sería uno de los articuladores principales de la confrontación armada con el ELN, que inició el 16 de enero de 2025 en diferentes sectores del Catatumbo (Norte de Santander)”, indicó la Fiscalía el mes pasado.

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En el prontuario criminal de alias Mocho Olmedo también aparece el asesinato de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

En ese sentido, estaría implicado en el crimen de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. El 17 de enero de 2025, hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima y la trasladaron en contra de su voluntad hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón, donde le causaron la muerte”, destacó la Fiscalía en su momento.

Finalmente, cabe recordar que a este individuo también le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025, en los que integrantes del Frente 33 amenazaron a los habitantes de distintas zonas de Tibú y El Tarra y obligaron a 84 personas a abandonar sus viviendas.

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