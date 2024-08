Imputaron al abogado venezolano Perkins Rocha cinco delitos graves y ratificaron su detención en El Helicoide

Constanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha informó la tarde de este jueves que en la madrugada y a través de un mensaje de texto fue informada de que el asesor de comando Con Venezuela, que hizo campaña por la elección de Edmundo González fue imputado sin derecho a la defensa.

Perkins Rocha era además el delegado de la oposición ante el CNE, aunque nunca se le permitió entrar en la sede del poder electoral.

Tras ser detenido de forma violenta en Las Mercedes, de Caracas, fue llevado sin rumbo conocido.

Su esposa había exigido su libertad inmediata y un día después le fue informada de los delitos que se le acusan, así como su centro de reclusión.

Los delitos son:

Asociación para delinquir

Incitación al odio

Terrorismo

Traición a la Patria

Conspiración

"Esta madrugada a las 3 am por mensaje de texto fui informada que mi esposo @perkinsrocha había sido presentado en audiencia con asistencia de defensor público, negándosele su derecho a la defensa privada. Le han imputado 5 cargos: Terrorismo, Traición a la patria, Conspiración, Asociación para delinquir, Instigación al odio. Le han dictado privativa de libertad. Sitio de reclusión: Sede Sebin del Helicoide. Aún no he tenido ningún tipo de contacto con el, no lo he visto y ni hemos hablado", escribió.

"Se mantiene aislado de familia y abogado. Mi esposo está preso por disentir, por opinar y por luchar para se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo", agregó.

María Corina Machado repudió este nuevo ataque y denunció ante la comunidad internacional la persecusión de la que es víctima todo su entorno.